НАУ назвало освобождение всех политзаключенных условием отмены санкций США

Источник материала: АФН

Только освобождение всех без исключения узников совести до 26 апреля текущего года можно рассматривать как достаточное выполнение условий, выдвинутых режиму Лукашенко со стороны Госдепартамента США.

Об этом говорится в сообщении Народного антикризисного управления.

«Необходимо добиваться, чтобы к 26 апреля все политически мотивированные приговоры были пересмотрены, а пострадавшие от них беларусы – освобождены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно на таком подходе НАУ настаивало в письме Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) от 3 февраля 2021 года для обоснования необходимости возобновления санкций против предприятий нефтехимической отрасли.

«Мы отдаем себе отчет в том, что отмена лицензии повлечет за собой очень серьезные последствия и для режима, и для рабочих подсанкционных предприятий. Но важно понимать и то, что режим скорее пойдет на эти риски, чем прекратит террор. Что ради удержания власти он готов оставить сотни и тысячи людей в тюрьмах и еще десятки тысяч – под угрозой последствий от санкций», - подчеркивается в сообщении. – «В связи с этим мы хотим предупредить функционеров режима, которые прямо сейчас ищут пути ухода от санкций, вместо освобождения политзаключенных – нам известны все разработанные вами «серые схемы» и мы уже реализуем необходимые контрмеры».

В НАУ заявили, что продолжат работу таких направлениях как замораживание корсчетов госбанков, открытых в зарубежных банках; отключение госбанков от платежных систем Visa и MasterCard; досрочное погашение еврооблигаций, эмитированных Минфином, и недопуск выпуска новых; запрет на финансирование любых проектов режима и принадлежащих ему предприятий; расторжение контракта Yara и «Беларуськалия»; наращивание внутреннего экономического давления в рамках акции «Банкомат – обменник – банк».