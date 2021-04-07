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Казакевич: Лукашенко затевает кадровые чистки в МИД

07.04.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но Владимир Макей сделал все, чтобы остаться на своем посту, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.

Казакевич: Лукашенко затевает кадровые чистки в МИД
– Глава МИД заявил, что Беларусь закроет посольства «как минимум в нескольких странах мира». Вчера Лукашенко отметил, что нет смысла держать посольства, если нет экономической отдачи. Как оцениваете это решение властей? 

– Оценка этого решения будет зависеть от набора стран, с которыми сократят дипломатические отношения. 

Но есть ощущение, что пересмотр контактов будет связан с кризисом в отношениях Беларуси с Западом, с идей еще больше переориентировать внешнюю политику в восточном направлении – российском, евразийском.

Кроме того, сокращение штатов посольств в западных странах может быть использовано для внутренних чисток в МИДе и наведения там дисциплины. В августе и осенью 2020 года многие посольства и их руководители продемонстрировали политическую нелояльность Лукашенко. 

Теперь же при изменении штатов посольств и открытии новых взамен старых кого-то могут отправить в отставку, набрать в МИД новых людей, чтобы гарантировать большую политическую лояльность министерства.

Такой вывод напрашивается также исходя из состава вчерашнего совещания (кроме Макея присутствовали главы КГБ, Совбеза, Генпрокуратуры – прим.).

Ну и экономические причины в оптимизации сети посольств также не стоит сбрасывать со счетов. Пересмотр сети посольств – периодическая практика. И если отношения с какими-то странами плохие, а уровень отношений очень низкий, то действительно нерационально держать там большой штат. 

Вместе с тем, думаю, что вряд ли посольства закроют в ключевых западных странах, с которыми идет активная торговля и с которыми есть политический контакт. 

– Что думаете о судьбе Макея, который работает на посту министра иностранных дел уже почти 10 лет? 

– Он сделал все, чтобы остаться на этом посту.

Да, с 2014 года Макей олицетворял западный вектор в белорусской внешней политике, и в этом векторе было много достижений (если смотреть в перспективе последних 20 лет). Он даже рассматривался как представитель либеральной части государственного аппарата.

Но за последние полгода Макей и публичными заявлениями (вспомнить хотя бы высказывание о «фашиствующей демократии»), и шагами в отношении сотрудников своего ведомства продемонстрировал свою лояльность системе.

Макей показал, что при необходимости он может перестраиваться, принимать антизападную риторику. Его выступление на «Всебелорусском народном собрании» было подчеркнуто пророссийским. 

В общем, министр продемонстрировал свою готовность и способность сменить риторику и курс, чтобы соответствовать новой ситуации. Так что шансов остаться на своем посту у него достаточно много. 
 
 
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Но Владимир Макей сделал все, чтобы остаться на своем посту, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.
 
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