Минчане против Академии МВД: Даже существующие корпуса скоро будут пустовать

Обычно такие мероприятия проводятся в здании районной администрации, но в этот раз общественные слушания организовали в лекционном зале самой академии — режимного учреждения.





Чтобы попасть в здание, нужно было пройти досмотр, сопоставимый с проверкой в аэропорту. Милиция просила оставлять мобильные телефоны в специальных шкафчиках. Один мужчина возмутился. Пришел какой-то начальник, и телефоны разрешили проносить.





Новые здания планируется строить за счет уплотнения дворовой территории жилых домов в границах проспекта Независимости — проспекта Машерова — улицы Красной. Понятное дело, что местные жители категорически против.





Что хотят построить

Тридцать шагов надо сделать во дворе знаменитого дома с «Антикваром» (проспект Независимости, 43) от подъезда до кирпичных бесхозных зданий, когда-то служивших местом хранения торфобрикетов. На месте этих строений и хотят построить общежитие для 225 человек.





Кроме того за корпусами Академии МВД планируется строительство учебного корпуса со столовой на 460 посадочных мест и производственной зоной для приготовления пищи.





Заказчиком проекта и строительства является Академия МВД. Проект разработало общество с ограниченной ответственностью «Студия Соколовских».





Как сообщает администрация Советского района, земельный участок под строительство учебного корпуса, расположенный на придомовой территории по адресу улица Красная, 14а, принадлежит на правах оперативного управления Академии МВД. Там построек нет.





На участке под строительство шестиэтажного общежития, расположенном на придомовой территории, ограниченной проспектом Независимости — проспектом Машерова — улицей Красной, находятся ветхие хозяйственные постройки и гараж.









Постройки снесут, за гараж Академия МВД обещает заплатить из внебюджетных средств, сообщил на презентации заместитель начальника Академии МВД Николай Шваб.





По его словам, академии надо расширяться, но разбрасывать корпуса по городу не хотят, строить далеко от них общежитие тоже, ведь в общежитии, например, будет стрелковая галерея, которая «необходима для учебного процесса».





У Академии МВД уже есть девять общежитий, но мало места. Замначальника учебного учреждения говорит, что при норме 6 «квадратов» на человека имеется только 3,4 кв. метра.





«У нас существует потребность в улучшении условий проживания и обучения курсантов», — сказал Шваб.





Он напомнил, что в 2010 году Академия МВД уже ставила этот вопрос. Тогда речь шла о строительстве на том же месте, что и теперь, учебно-бытового корпуса в девять этажей. Теперь этажность уменьшили, но, как сказала представитель «Студии Соколовских», здания будут высотой 19 и 20 метров, на пол-этажа выше дома с «Антикваром».





Шваб пояснил, что в академии есть трудности с организацией учебного процесса.





«Существующая столовая находится в здании, которое является объектом архитектурно-культурного наследия. Здесь нельзя проводить необходимую нам реконструкцию. Обед курсантов длится два часа», — поделился своими трудностями Шваб.





При этом он подчеркнул, что количество курсантов в этом микрорайоне не увеличится.





Вместе с тем исполняющий обязанности начальника Академии МВД Алексей Башан отметил, что академия не удовлетворяет запросы заказчиков кадров из-за невозможности расширения приема курсантов.





Реагируя на это, один из присутствовавших на презентации местных жителей предположил, что «даже существующие корпуса Академии МВД скоро будут пустовать». Люди в зале зааплодировали.





#1#

Почему за наш счет?

Минчане, в чьих дворах хотят построить новые здания, возмущенно говорили, что не считают возможным улучшать условия жизни курсантов Академии МВД за счёт ухудшения условий своей жизни.





Они рассказывали, что живут с видом на колючую проволоку на заборе академии, что в доме с «Антикваром» с верхних этажей можно наблюдать тренировки курсантов, что дети их боятся.





«Мы живем на автостоянке, — сказала жительница дома № 14 по улице Красная. — Курсанты приезжают на своих машинах, ставят их в наших дворах. Уже теперь ваши курсанты сделали из наших дворов общественную курилку и стоянку. И попробуй им сделать замечание! А что будет дальше?





Как можно додуматься поставить щестиэтажное здание перед домом с «Антикваром», это же историческая ценность! Когда вы будете считаться с людьми, которые там живут? Вы превратите нашу жизнь в ад на много лет. Никакого обсуждения вообще не должно быть».





Одна из участниц общественных слушаний живет в доме с «Антикваром» с 1955 года.





«Я просыпаюсь, — рассказала она Naviny.by — и представляю, как у нас во дворе появилась бетонная стена. Если здание общежития построят, по высоте оно будет с наш дом. Планируется, что общежитие появится на месте сараев для торфобрикетов. Это так близко, что из нашего окна мы будем смотреть в окна общежития. Это сильное перенаселение квартала».





Женщина вспоминает, что раньше в их дворе были гаражи для жителей дома, но их снесли, а на этом месте построили учебный корпус Академии МВД. В качестве компенсации ее семье выделили гараж в… Зеленом Луге:





«У нас теперь здесь не только нет гаража, но машину вообще негде оставить. Мы ставим их на узенькой дорожке во дворе. По пять раз на день приходится спускаться, чтобы выпускать друг друга, потому что иначе, как блокируя другую машину, свою не поставишь».





Так что хоть дом с «Антикваром» и особенный, историческая ценность, но условия жизни здесь непростые:





«Двор неухоженный, здесь нет детской площадки. Дышать уже нечем, а если вырубят деревья во дворе, станет еще хуже. Если появится учебный корпус, общежитие, каждое утро будут подъезжать машины, как личные, так и служебные. В столовую станут возить продукты. Получается, что сразу несколько домов будут лишены дворовой территории».





Вопросы без ответов

Местные жители пытались узнать на презентации, сколько теоретически может продлиться стройка. Как туда, через их маленькие заставленные машинами дворы будет заезжать транспорт? Представители Академии МВД на этот вопрос не ответили.





Еще один вопрос — на основании какого документа Академии МВД выделяется земля? Ответ такой: она не выделена, ведь проекта нет, есть только концепция.





Что будет с деревьями? Представители академии заверили присутствующих, что деревья почти не пострадают (срубят два, посадят четыре), да еще и детскую площадку построят во дворе дома с «Антикваром».





Когда начали выяснять место для площадки, оказалось, что она планируется там, где стоят мусорные баки. На вопрос, куда денут баки, ответили все то же — обсуждается концепция, не проект.





Не дал ответов на интересовавшие местных жителей вопросы и заместитель главы администрации Советского района Сергей Саракач.





«Вы, администрация Советского района, довели двор дома с “Антикваром” до ручки. Вам наплевать на людей, вам надо дать построиться Академии МВД. Администрация забыла, что есть жители района», — подытожил местный житель.





Сергей Саракач предложил изложить претензии на бумаге, если люди против строительства новых зданий Академии МВД и недовольны работой администрации.









Письмо и петиция

Люди против. И уже изложили свои претензии на бумаге. 23 марта было отправлено письмо в администрацию Советского района, руководству Академии МВД, в Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска . В письме излагалось несогласие местных жителей на строительство зданий.





Аргументы такие: строительство превратит территорию дома № 14 по улице Красной в строительную площадку. Появление новых зданий приведет к недопустимому превышению плотности застройки и ухудшению экологических и санитарно-гигиенических условий.





появилась петиция , под которой уже более двух тысяч подписей. Помимо письма, которое подписали несколько сотен человек, на сайте petitions.by





Основное требование петиции — запретить строительство указанных объектов Академии МВД на территории квартала.





Также подписавшие петицию считают необходимым облагородить дворовые и междомовые территории упомянутого жилого квартала: расширить участки зеленых насаждений, разместить площадки для отдыха, организовать места выгула собак и принять иные меры.