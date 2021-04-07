«Узнал, что жена спит с другим, а нашего ребенка использует как предлог для встреч с ним». Ответ психолога

Источник материала: Tut.by

Мужчина пишет о том, что развелся с женой после ее измены, которая стала неожиданностью и абсолютно его разрушила. Но все попытки новых отношений настолько неудачны, что читатель начал сомневаться: а правильно ли он поступил, отказавшись от брака? Разобраться в трудном эмоциональном состоянии ему поможет психолог.



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— Я развелся с женой год назад — на 13-м году брака. Разъехались годом раньше У нас общая дочь, которой 6 лет.

Причиной развода послужила измена жены. Когда ребенку было чуть больше года, она встретила другого мужчину — в том городе, где живут ее родители. Сколько она была в декретном отпуске, столько просила отвезти ее туда с ребенком. Мол, там хорошо, спокойно, помогают родители. Но по факту там она встречалась со своим любовником. И все эти поездки были подстроены под встречи с ним.

Когда я узнал об этом, был разрушен. Ходил к психологу, а после принял решение разойтись, так как не мог ее простить.

Мы развелись. Все оговорили. Ребенок меня любит, я с ним общаюсь.

Но есть проблема. У меня появилась масса знакомств с противоположным полом. Любой мужчина мог бы позавидовать, но меня эта беспорядочная жизнь угнетает. Бывают такие случаи: при знакомстве женщина врет, что свободна, а потом я узнаю, что она замужем или живет с мужчиной.



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Я разрываю любые контакты с такими женщинами, и искренне не могу понять, почему они это делают? Другая часть женщин, которым я интересен, проявляют симпатию, только если можно с меня что-то получить: финансы, жилье и так далее. Это так ужасно, что появляются сомнения, стоило ли разводится с женой. Ведь в общем-то всё было хорошо, кроме инцидента, который я не смог пережить.

С каждой новой женщиной я все больше разочаровываюсь. Но о возращении к жене и думать не хочу.

Подскажите, что можно сделать со своей головой?

Комментарий психолога:



Анна ЕфремоваПсихолог «Центра успешных отношений»

— Cо своей головой можно сделать многое, но лучше подумать. Начнем с противоречия в ваших словах: у вас появились сомнения в правильности расставания с женой, но в то же время мысли о возвращении вы отсекаете. Далее — вы уверены, что всё было хорошо. Но когда у обоих всё хорошо, измена не случается. Измена — не причина, она следствие неудовлетворенности в отношениях. Конечно, не лучший способ облегчения, зато быстрый.

Вот о скорости действий в конфликте можно поговорить.

Похоже, для вас стресс был настолько силён, что не было возможности остановиться и попробовать вместе разобраться, почему это произошло. Будучи не в силах выдержать боль, вы разорвали отношения с женой. Сейчас вы также продолжаете разрывать связи с другими женщинами — по разным поводам, но испытывая то же разочарование и отчаяние.

Так бывает: заглушая тревогу, гнев, унижение, растерянность, можно броситься во множественные связи с противоположным полом. За этим может стоять скрытая, не совсем осознаваемая вами цель — заглушить обиду, поднять самооценку. Но изнурительный марафон не может залечить раны. Он опустошает, не дает ни другого рассмотреть, ни к себе прислушаться.



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Снаружи вы разорвали контакт с женой, но насколько вы уверены, что внутри до конца пережили тяжелые чувства от измены? Все ваши последующие отношения пульсируют недоверием, вы как будто делите женщин, к которым приближаетесь, на лгущих и корыстных, обманывающих или пренебрегающих вами. Беспокойство усиливается, и вы уже на подсознательном уровне не можете допустить повторения ситуации, заранее находя то, что может вас разочаровать. И тогда разрыв отношений становится облегчением, ведь он может избавить вас от неизбежных страданий. Под расставаниями с «неподходящими» женщинами прячется страх быть уязвимым.

Измена — это, конечно, всегда больно. И быстро избавиться от источника страдания кажется понятным и действенным выходом из ситуации. Но внутри всё это происходит сложнее и дольше, ведь идет процесс горевания — отрывание по кускам многолетней привязанности, перестройка представлений о близости, о себе, об отношениях с другими и дальнейшей жизни.



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Если этот процесс заблокировать, не дать чувствам переболеть — происходит эскалация хаоса, который переполняет, ломает и погружает в беспомощность. А все последующие отношения будут раз за разом вытаскивать на поверхность не до конца пережитое.

Мне кажется, сейчас вам важно осознать, что из длительных отношений необходимо и выходить медленно.

В любом кризисе есть только два пути выхода из него: одна — побег в анастезию, блокирование боли с последующим опустошением. Другая — остановиться, позволить себе быть одному, жить, попадая в воронку тяжелых переживаний, быть в растерянности, неопределенности, вне привычного. Это трудно. Но именно проходя через это, вы становитесь сильней и устойчивей. Появляется больше спокойствия, доверия к себе, уверенности в том, что вы справитесь с вызовами жизни. А также у вас появляется возможность встретиться с другими и увидеть их не через призму горечи, а осознанно, опираясь на собственную значимость и ценность.

Рецепт прост: правильно, честно прожитое одиночество наполняет вас знанием о себе, увеличивает осмысленность собственной жизни. Тогда другой будет не спасением от пустоты, а дополнением к собственному внутреннему благополучию.