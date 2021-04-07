Появились сообщения, что в хозяйствах на Витебщине в счет зарплаты будут выдавать навоз. Узнали, так ли это

Источник материала: Tut.by

В Сети появились сообщения о том, что на двух сельхозпредприятиях в Витебской области — «Выдрея» и «Улишицы-Агро» — с 1 апреля работникам будут выдавать навоз — в счет возмещения долга этих колхозов. «Это, с одной стороны, могла быть первоапрельская шутка, но неудачная, а с другой — какой-то провокационный вброс», — прокомментировали TUT.BY в Витебском отделении БЖД, к которым относятся оба сельхозпредприятия. А что говорят работники?



Фото: соцсети

«Выдрея» находится в Лиозненском районе, а «Улишицы-Агро» — в Городокском. Оба сельхозпредприятия входят в структуру Витебского отделения Белорусской железной дороги.

Бумага подписана якобы заместителем начальника Витебского отделения БЖД Сергеем Ляденко.

В ней говорится, что с 1 апреля работникам «Выдреи» и «Улишицы-Агро», «не имеющим нарушений трудовой и производственной дисциплины», будут выдавать по 1,5 тонны органических удобрений — «в счет возмещения долга» этих сельхозпредприятий. В бумаге говорится, что «Выдрея» и «Улишицы-Агро» якобы имеют перед Витебским отделением БЖД «высокую дебиторскую задолженность». Погрузкой и доставкой навоза при этом должны заниматься сами работники.

TUT.BY спросил того самого заместителя начальника Витебского отделения БЖД Сергея Ляденко, что у них там происходит.

— Такого письма не существует. Подпись в нем не моя, она поддельная. Мне было бы стыдно такое подписывать. Это, с одной стороны, могла быть первоапрельская шутка, но неудачная, а с другой — провокационный вброс. Кому-то, видимо, очень хотелось на пустом месте спровоцировать социальный конфликт, создать нездоровый ажиотаж, бросить тень на государственные предприятия, — считает Сергей Ляденко.

Замначальника Витебского отделения БЖД уверяет, что зарплату работникам сельхозпредприятий «Выдрея» и «Улишицы-Агро» «выплачивают вовремя» — и только в одной форме — деньгами:

— Именно так точно происходит на протяжении последних пяти лет, которые наше отделение курирует эти предприятия.

То, что сотрудникам зарплату платят вовремя и деньгами, нам подтвердила и сотрудница «Улишицы-Агро» Кристина:

— Мы в деревне тоже видели это сообщение — про зарплату навозом. Посмеялись! Мне кажется, люди должны понимать, что это фикция. Там же, в этой бумаге, нет даже ни номера приказа, ни от какого он числа. Зарплату нам никогда не задерживают — до 31-го числа всегда деньги получаем. У меня зарплата 420 рублей. Пусть и немного, но платят их нам стабильно — это точно.