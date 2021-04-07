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Представлен многофункциональный фургон на базе полноприводного УАЗ «Профи»

07.04.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый функциональный фургон, производимый на базе модели с двухрядной кабиной ульяновской компанией «Автодом», предназначен для выполнения широкого спектра задач.


Пятиместный фургон оснащается 150-сильным двигателем ЗМЗ Про, 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом с понижающим рядом в раздаточной коробке. Никаких изменений в конструкции базового шасси не предусмотрено — стеклопластиковый модуль (с износостойким внутренним покрытием, напольной бакелитовой влагозащитной фанерой) на стальном несущем каркасе устанавливается на стандартные места рамы «Профи».


Передняя часть корпуса оснащена регулируемым воздухозаборником, в стойках предусмотрены резьбовые точки крепления для монтажа необходимой аппаратуры и фиксации груза. Все возможное электрооборудование и светотехника подключаются в штатный разъем «Профи».


Фургон представлен в двух вариантах исполнения — с задней подъемной дверью или с открывающимися по трем сторонам корпуса створками (все элементы оснащены амортизационными упорами и замками). Внутренний объем составляет 5 кубометров. В списке опций — комплект релингов и поперечин для установки багажника на крышу с нагрузкой до 50 кг, теплоизоляция модуля, комплект напольных такелажных реек и колец или рым-болтов по углам корпуса для закрепления груза.


Потенциальная сфера применения такого фургона — от транспортного средства специального назначения и мобильной лаборатории до практичного автокемпера. Так, в перспективе возможно появление туристической версии фургона с модулем, оборудованным двумя съемными спальными местами (также предполагают использование в качестве лежаков на открытом воздухе), платяным шкафом, ночными светильниками, лампами индивидуального освещения и дополнительными шторками для трех открывающихся створок.

 
 
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Новый функциональный фургон, производимый на базе модели с двухрядной кабиной ульяновской компанией «Автодом», предназначен для выполнения широкого спектра...
 
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