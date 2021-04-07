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Спасатели-водолазы подняли с восьмиметровой глубины судно в 35 тонн. Посмотрите, как это было

07.04.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области подняли с восьмиметровой глубины судно весом в 35 тонн. Это был первый для них опыт подобного рода. О ходе операции рассказывает МЧС Беларуси.


Фото: МЧС Беларуси

Операция прошла на водоеме в деревне Изобелино (Молодечненский район, Минская область). Спасателям-водолазам пришлось извлечь оказавшееся под водой устройство для добычи песка — земснаряд, которое весит 35 тонн.

Земснаряд — это судно, назначение которого состоит в перекачивании размытого грунта (пульпы) посредством мощного насоса по трубопроводу в трюм или на берег.

Перед тем как приступить к основной работе, водолазы подробно изучили устройство судна, расположение узлов и агрегатов корабля, а затем разработали план действий.

Первым этапом стало обследование судна под водой — специалисты обеспечили устойчивость земснаряда для безопасного проведения работ. Они загерметизировали отсеки, которые затем заполнили воздухом для «придания судну положительной плавучести» (если говорить по простому, то это просто способность судна быть легче воды и плавать).

Благодаря этому судно стало легче и приподнялось со дна. Земснаряд извлекли на сушу с помощью кранов, бульдозеров и экскаваторов.


Фото: МЧС Беларуси

Как это происходило — вы также можете посмотреть на видео ниже.

 
 
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Такой вид работы водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда выполняли впервые.
 
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