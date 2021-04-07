До слез: сестра Фриске показала редкое видео с певицей и ее сыном

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сестра певицы Жанны Фриске растрогала поклонников и коллег покойной звезды: Наталья опубликовала редкое видео в честь дня рождения племянника Платона.

7 апреля сыну Фриске исполняется восемь лет. После смерти певицы воспитанием малыша занялся его отец, экс-возлюбленный звезды Дмитрий Шепелев, который недавно снова стал отцом . Ведущий запрещает Платону видеться с родными Фриске, из-за чего они общаются с ним только через социальные сети.

Вот и на этот раз тетя мальчика Наталья Фриске решила поздравить племянника с днем рождения: она опубликовала редкое видео из семейного архива с маленьким Платоном и еще живой сестрой Жанной.

На трогательном ролике еще крошечный малыш танцует с деревянными палочками, делая вид, что играет на барабанах. Родные наблюдали за мальчиком и аплодировали ему.

"Постарше станешь, и мама начнет тебя учить разным движениям", – прокомментировала тогда тетя.

Растроганные подписчики оставили множество комментариев под видео.

"Подрастет и все поймет"; "До слез"; "МикроЖанна"; "И Жанна за кадром. Сердце разрывается"; "Скучаем по Жанне", – написали фолловеры.

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