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До слез: сестра Фриске показала редкое видео с певицей и ее сыном
07.04.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сестра певицы Жанны Фриске растрогала поклонников и коллег покойной звезды: Наталья опубликовала редкое видео в честь дня рождения племянника Платона.
7 апреля сыну Фриске исполняется восемь лет. После смерти певицы воспитанием малыша занялся его отец, экс-возлюбленный звезды Дмитрий Шепелев, который
Вот и на этот раз тетя мальчика Наталья Фриске решила поздравить племянника с днем рождения: она опубликовала редкое видео из семейного архива с маленьким Платоном и еще живой сестрой Жанной.
На трогательном ролике еще крошечный малыш танцует с деревянными палочками, делая вид, что играет на барабанах. Родные наблюдали за мальчиком и аплодировали ему.
"Постарше станешь, и мама начнет тебя учить разным движениям", – прокомментировала тогда тетя.
Растроганные подписчики оставили множество комментариев под видео.
"Подрастет и все поймет"; "До слез"; "МикроЖанна"; "И Жанна за кадром. Сердце разрывается"; "Скучаем по Жанне", – написали фолловеры.
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Наталья Фриске поздравила племянника Платона с днем рождения и растрогала своих подписчиков в Instagram.
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