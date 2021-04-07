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Иностранных лидеров в этом году не пригласят на парад Победы в Москве

07.04.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апреля - Sputnik. Гости из зарубежных стран не получат приглашений на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", – сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Он отметил, что в остальном "будет, наверное, обычный режим". Правда, с учетом нюансов, которые ближе к дате определят санитарные власти России.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Зарубежных участников приглашать в Москву не будут, потому что "год не юбилейный", пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
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