Иностранных лидеров в этом году не пригласят на парад Победы в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апреля - Sputnik. Гости из зарубежных стран не получат приглашений на празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", – сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Он отметил, что в остальном "будет, наверное, обычный режим". Правда, с учетом нюансов, которые ближе к дате определят санитарные власти России.

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