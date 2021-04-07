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68-летнего активиста Непомнящих отправили за решетку

07.04.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

7 апреля суд Советского района Гомеля в закрытом режиме в здании СИЗО-3 вынес приговор 68-летнему Владимиру Непомнящих.

68-летнего активиста Непомнящих отправили за решетку

Активист Объединенной гражданской партии, пенсионер МВД обвинен в «угрозе насилия» (статья 366 УК) в отношении представителя прокуратуры Алеси Журавлевой и в «оскорблении представителя власти» (статья 369 УК).

Непомнящих приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Он также должен выплатить материальную компенсацию морального вреда сотруднице прокуратуры — 1.000 рублей.

Подробности суда неизвестны, так как процесс был закрыт, а адвокат дал подписку о неразглашении. Решение о таком формате рассмотрения уголовного дела принял судья суда Советского района Александр Мохорев.

На президентских выборах 2020 года Непомнящих был одним из «кандидатов протеста» в команде Николая Статкевича и собирал подписи за свое выдвижение кандидатом в президенты.

Непомнящих задержали 23 декабря 2020 года. В ноябре он присутствовал на процессе над жителем Гомеля Георгием Василенко, которого судили за замену на площади Ленина красно-зеленого флага на бело-красно-белый. Судя по обвинению, после объявления приговора Непомнящих высказал угрозу и оскорбление в отношении представительницы прокуратуры, которая поддерживала государственное обвинение. Активист ОГП до ареста обращал внимание, что не высказывал угроз либо оскорблений, лишь бросил общие фразы: «Вы за все ответите» и «Организованная преступная группировка».

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Теги: Гомель
 
 
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7 апреля суд Советского района Гомеля в закрытом режиме в здании СИЗО-3 вынес приговор 68-летнему Владимиру Непомнящих.
 
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