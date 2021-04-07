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Доллар установил новый исторический максимум на торгах 7 апреля

07.04.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта установила новый исторический максимум по итогам торгов на БВФБ 7 апреля.

Доллар установил новый исторический максимум на торгах 7 апреля
Фото pixabay.com

Свой прежний абсолютный рекорд стоимости в Беларуси курс доллара установил на торгах 28 августа прошлого года — 2,6631 рубля.

Сегодня же три основные иностранные валюты остановились на следующих позициях:

  • евро — 3,1684 белорусского рубля (+0,0331 пункта);
  • доллар — 2,6676 белорусского рубля (+0,013 пункта);
  • российский рубль — 3,4348 белорусского рубля за 100 российских (-0,0398 пункта).

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта установила новый исторический максимум по итогам торгов на БВФБ 7 апреля.
 
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