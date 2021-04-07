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Доллар установил новый исторический максимум на торгах 7 апреля
Источник материала: Навiны
Американская валюта установила новый исторический максимум по итогам торгов на БВФБ 7 апреля.
Свой прежний абсолютный рекорд стоимости в Беларуси курс доллара установил на торгах 28 августа прошлого года — 2,6631 рубля.
Сегодня же три основные иностранные валюты остановились на следующих позициях:
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Американская валюта установила новый исторический максимум по итогам торгов на БВФБ 7 апреля.
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