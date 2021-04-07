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В Минске военные Беларуси и России проводят консультации

07.04.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске проходит 59-е заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Беларуси и России, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В Минске военные Беларуси и России проводят консультации

Белорусскую сторону возглавляет начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества Минобороны Александр Венгура, российскую делегацию — начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков.

На открытии заседания начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Олег Воинов подвел итоги совместной деятельности двух стран в области контроля над вооружениями, а также предложил направления дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

«В ходе заседания стороны на экспертном уровне обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями, определят конкретные шаги по решению проблемных вопросов», — говорится в сообщении.

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит 59-е заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Беларуси и России, сообщает...
 
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