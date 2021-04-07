В Минске военные Беларуси и России проводят консультации

В Минске проходит 59-е заседание совместной консультативной группы по вопросам контроля над вооружениями министерств обороны Беларуси и России, сообщает пресс-служба военного ведомства.





Белорусскую сторону возглавляет начальник управления верификации департамента международного военного сотрудничества Минобороны Александр Венгура, российскую делегацию — начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков.

На открытии заседания начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Олег Воинов подвел итоги совместной деятельности двух стран в области контроля над вооружениями, а также предложил направления дальнейшего взаимодействия в этой сфере.

«В ходе заседания стороны на экспертном уровне обсудят вопросы региональной безопасности, состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями, определят конкретные шаги по решению проблемных вопросов», — говорится в сообщении.