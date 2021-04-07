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На крыше главного офиса компании А1 в Минске разобьют огород

07.04.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

16 апреля, в день рождения А1, на крыше центрального офиса компании на улице Интернациональной, 36 в Минске появится самый настоящий огород. Проект «А1гарод» станет продолжением инициатив по созданию экологичного пространства для работников компании.

На крыше главного офиса компании А1 в Минске разобьют огород

На крыше А1 планируется выращивать морковь, свеклу, томаты, огурцы, кабачки, перец и картофель, а также малину, клубнику, землянику и даже миниарбузы. Мята, базилик, укроп, петрушка, салат, редис, шпинат, лук, руккола будут расти в шаговой доступности от рабочих мест сотрудников.

Чистота воздуха, высотное расположение, погодные условия и другие факторы, которые могли бы повлиять на урожай, были учтены при разработке огорода. Уход за растениями поручат команде профессионалов, однако при желании любой из сотрудников тоже может заняться возделыванием грядок.

Кроме того, в условиях гибридного формата работы «А1гарод» задумывался еще и как дополнительная рабочая зона и территория для отдыха на открытом воздухе для сотрудников и гостей офиса, а также площадка для проведения мероприятий на тему экологии и не только.

 
Теги: Минск
 
 
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16 апреля, в день рождения А1, на крыше центрального офиса компании на улице Интернациональной, 36 в Минске появится самый настоящий огород.
 
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