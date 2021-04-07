Больше 7 миллионов рублей на усадьбу в Жиличах. В Минкульте рассказали, сколько денег выделят на реставрацию исторических объектов

Источник материала: Onliner

Министерство культуры приоткрыло завесу тайны насчет финансирования реставрационных работ на объектах историко-культурного значения. Все они включены в инвестиционную программу «Культура Беларуси». Сколько денег и на что пойдет, сообщает газета «Культура».

Больше всего средств планируют выделить на реставрацию дворцово-паркового комплекса в Жиличах — 3 585 900 белорусских рублей из республиканского бюджета и еще столько же из местного. На дворец Пусловских в Косово потратят по 2 695 000 рублей из обоих бюджетов, на работы в Старом замке в Гродно — 3 000 000 рублей из республиканского и 2 500 000 рублей из местного бюджета.

На восстановление костела Божьего Тела в Несвиже направят по 900 000 рублей, Спасо-Преображенской церкви в Полоцке — по 615 000 рублей, Новогрудского замка — по 600 000 рублей, дворца Сапегов в Ружанах — по 450 000 рублей. Аналогичная сумма предназначена на работы в бывшем костеле и коллегиуме иезуитов в Юровичах.

Министерство культуры потратит на работы в Кревском замке 426 000 рублей, а на реставрацию настенной живописи в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке — 138 000 рублей.