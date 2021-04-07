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Фото: Олег Яковлев / РБК

«Основная причина - ожидания войны в Донбассе, что помимо очевидной человеческой драмы станет ещё одним аргументом для Запада ввести жёсткие санкции против России», - отмечает экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов.

«Позиции рубля очень слабые Теперь поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 76, а сопротивлением - 78. Его пробой приведет к последующему штурму психологически важной отметки 80, пробой которой откроет доллару дорогу в космос», - отмечает Антонов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рубль попал в «идеальный шторм»: Доллар превысил 78 на ожиданиях войны Курс американской валюты поднимался до отметки 78,0225 рубля (максимум с 5 ноября).