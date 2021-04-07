ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рубль попал в «идеальный шторм»: Доллар превысил 78 на ожиданиях войны

07.04.2021 14:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Рубль попал в «идеальный шторм»: Доллар превысил 78 на ожиданиях войны
Фото: Олег Яковлев / РБК
Рубль продолжает заметно слабеть на Московской бирже второй день подряд.

На торгах в среду, 7 апреля, доллар впервые за полгода превысил 78 рублей, а евро поднялся выше отметки 92 на фоне распродажи российских государственных облигаций, которой рынок не видел почти восемь месяцев.

 Курс американской валюты поднимался до отметки 78,0225 рубля (максимум с 5 ноября), а европейской - до 92,6275 рубля.   К 13.17 мск котировки отступили к 77,51 рубля за доллар (+0,32%) и 92,1450 рубля за евро (+0,44%), но резко покатился вниз рынок государственного долга.

Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, падает на 0,71% (максимально с 17 августа), а его текущее значение - 144,1 - недотягивает лишь 0,05 пункта до нового минимума с апреля прошлого года.

«Основная причина - ожидания войны в Донбассе, что помимо очевидной человеческой драмы станет ещё одним аргументом для Запада ввести жёсткие санкции против России», - отмечает экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов.


Прежде стоически переживавший эскалацию на юго-востоке Украины и сообщения и переброске российской армии к Донбассу, рубль не выдержал, когда Минобороны РФ во вторник объявило общероссийскую проверку боеготовности, которая охватит все рода войск, все военные округа и будет включать более 4 тысяч учений.

Стремительно покатившись вниз, рубль стал слабейшей из валют EM, а стоимость страховки от дефолта России - 5-летние CDS, которые считаются индикатором общего риска инвестирования в страну, - подскочили до 115 б.п., обновив максимум с октября прошлого года.

Тот факт, что валютный рынок просел после обеда, когда активизируются американские инвесторы, - это «явный сигнал о выходе нерезидентов», говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По итогам марта иностранные инвесторы вывели из ОФЗ 1,6 млрд долларов - рекордную за год сумму и сократили номинальный объем вложений до минимума с июня прошлого года. Это «может говорить о росте ожиданий санкций против госдолга и также является фактором усиления давления на курс рубля», отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кроме того, на рубль давит Минфин, увеличивающий скупку валюты, добавляет она: с 7 апреля ведомство будет ежедневно продавать на бирже 8,4 млрд рублей, чтобы пополнить валютные резервы ФНБ. Объем интервенций вырастет на 20% по сравнению с мартом.

«Фундаментально для рубля складывается ситуация «идеального шторма», - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: к нарастающим санкционным рискам добавляется третья волна пандемии в Европе и Азии, которая привести к сокращению спроса на нефть и снижению нефтяных котировок.

Международный валютный фонд заявляет об угрозе оттока капитала и даже валютного кризиса в слабых экономиках EM из-за ускорения инфляции и ожиданий, что ключевые центробанки будут вынуждены свернуть денежную накачку рынок.  «Все это может привести к тому, что рубль будет резко снижаться», - говорит Деев.

«Позиции рубля очень слабые Теперь поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 76, а сопротивлением - 78. Его пробой приведет к последующему штурму психологически важной отметки 80, пробой которой откроет доллару дорогу в космос», - отмечает Антонов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс американской валюты поднимался до отметки 78,0225 рубля (максимум с 5 ноября).
 
Новости дня
Новости разные
 
Инфляция в России становится тотальной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by