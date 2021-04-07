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Рубль попал в «идеальный шторм»: Доллар превысил 78 на ожиданиях войны
Источник материала: UDF
Фото: Олег Яковлев / РБК
На торгах в среду, 7 апреля, доллар впервые за полгода превысил 78 рублей, а евро поднялся выше отметки 92 на фоне распродажи российских государственных облигаций, которой рынок не видел почти восемь месяцев.
Курс американской валюты поднимался до отметки 78,0225 рубля (максимум с 5 ноября), а европейской - до 92,6275 рубля. К 13.17 мск котировки отступили к 77,51 рубля за доллар (+0,32%) и 92,1450 рубля за евро (+0,44%), но резко покатился вниз рынок государственного долга.
Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, падает на 0,71% (максимально с 17 августа), а его текущее значение - 144,1 - недотягивает лишь 0,05 пункта до нового минимума с апреля прошлого года.
«Основная причина - ожидания войны в Донбассе, что помимо очевидной человеческой драмы станет ещё одним аргументом для Запада ввести жёсткие санкции против России», - отмечает экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов.
Прежде стоически переживавший эскалацию на юго-востоке Украины и сообщения и переброске российской армии к Донбассу, рубль не выдержал, когда Минобороны РФ во вторник объявило общероссийскую проверку боеготовности, которая охватит все рода войск, все военные округа и будет включать более 4 тысяч учений.
Стремительно покатившись вниз, рубль стал слабейшей из валют EM, а стоимость страховки от дефолта России - 5-летние CDS, которые считаются индикатором общего риска инвестирования в страну, - подскочили до 115 б.п., обновив максимум с октября прошлого года.
Тот факт, что валютный рынок просел после обеда, когда активизируются американские инвесторы, - это «явный сигнал о выходе нерезидентов», говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
По итогам марта иностранные инвесторы вывели из ОФЗ 1,6 млрд долларов - рекордную за год сумму и сократили номинальный объем вложений до минимума с июня прошлого года. Это «может говорить о росте ожиданий санкций против госдолга и также является фактором усиления давления на курс рубля», отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Кроме того, на рубль давит Минфин, увеличивающий скупку валюты, добавляет она: с 7 апреля ведомство будет ежедневно продавать на бирже 8,4 млрд рублей, чтобы пополнить валютные резервы ФНБ. Объем интервенций вырастет на 20% по сравнению с мартом.
«Фундаментально для рубля складывается ситуация «идеального шторма», - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев: к нарастающим санкционным рискам добавляется третья волна пандемии в Европе и Азии, которая привести к сокращению спроса на нефть и снижению нефтяных котировок.
Международный валютный фонд заявляет об угрозе оттока капитала и даже валютного кризиса в слабых экономиках EM из-за ускорения инфляции и ожиданий, что ключевые центробанки будут вынуждены свернуть денежную накачку рынок. «Все это может привести к тому, что рубль будет резко снижаться», - говорит Деев.
«Позиции рубля очень слабые Теперь поддержкой по паре доллар-рубль выступает район 76, а сопротивлением - 78. Его пробой приведет к последующему штурму психологически важной отметки 80, пробой которой откроет доллару дорогу в космос», - отмечает Антонов.
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Курс американской валюты поднимался до отметки 78,0225 рубля (максимум с 5 ноября).
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