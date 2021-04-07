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«Проблема роста издержек производителей остается ключевой, что находит отражение в росте цен наименее волатильных товаров и услуг», - констатирует главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфляция в России становится тотальной Индекс потребительских цен вырос на 5,8% год к году (после 5,7% в феврале).

Индекс потребительских цен вырос на 5,8% год к году (после 5,7% в феврале) и более чем вдвое превысил показатель на аналогичный месяц 2020-го (2,5%).Впервые за год официальная статистика зафиксировала замедление роста цен на продовольственном рынке, который стал «эпицентром» инфляционного взрыва, обесценивающего сбережения и зарплаты потребителей.Обновив 5-летний рекорд в феврале, по итогам по итогам марта продуктовая инфляция замедлилась с 7,67% до 7,58%.Впрочем, из всех категорий товаров подешевели, согласно Росстату, только овощи - на 1,69%.Мясо кур стало дороже на на 7,2%, баранина -на 5%, говядина - на 2,3%. Стоимость куриных яйца подскочила на 5,3%, причем в 6 субъектах рост цен был двузначным (10-14%).Тем не менее, в отличие от предыдущих месяцев вклад продовольственной инфляции в общий рост цен начал снижаться, а главным драйвером стали непродовольственные товары и услуги, отмечает главный экономист ING по России и СНГИндекс потребительских цен на этих рынках по итогам марта прибавил 5,9% и 3,2% соответственно.Несмотря на стабилизирующие механизмы, запущенные правительством, рекордно с апреля 2019 года подорожал безнзин: по итогам марта годовой рост цен ускорился с 4,1% до 5,2%.Также подорожали стройматериалы и электроника. «Отчасти это следствие перегрева на внутреннем рынке, но продолжают влиять и курсовой фактор, и глобальные проблемы с логистикой из-за пандемии», - пишут аналитики Промсвязьбанка.На рынке услуг инфляция прибавил 0,3 процентного пункта и стал максимальной с конца 2019 года.Месяц к месяцу инфляция начала замедляться в марте составила 0,66% против февральских 0,78%.Инфляционный пик, вероятно, пройден, солидарны ING и Росбанк: уже в апреле рост цен замедлится до 5,5% из-за эффекта базы прошлого года.Тем не менее, тот факт, что инфляция начала разгоняться на всех рынках (не только продовольственном) сулит медленное снижение индекса потребительских цен, который, вероятно, до ноября останется выше 5%, отмечает Долгин.Данные по инфляции говорят в пользу дальнейшего ужесточения политики ЦБ, «учитывая текущую нестабильную ситуацию на внешнем и на внутреннем рынке, а также риски для ослабления курса рубля», отмечает он.На заседании 23 апреля центробанк будет выбирать между повышением ключевой ставки на 25 и 50 б.п., указывает Долгин.