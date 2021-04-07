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В МВД рассказали об обстоятельствах смерти “самой публичной сотрудницы ОМОН”

07.04.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В МВД рассказали об обстоятельствах смерти “самой публичной сотрудницы ОМОН”
Светлана Скаражёнок / «На страже»
9 января 2021 года стало известно о смерти 29-летней Светланы Скаражёнок — сотрудницы женского взвода минского ОМОН. Тогда же поползли слухи о том, что девушку до смерти избил муж-силовик. Пресс-служба МВД оставила вопрос о смерти Скаражёнок без комментариев.

Но 6 апреля, после пресс-конференции, посвящённой проблемам домашнего насилия, в МВД всё-таки прокомментировали смерть своей сотрудницы.

“Это полная дезинформация, начиная с того, что девушка не была замужем в принципе. Умерла она от болезни”, — рассказала замначальника отдела управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Ольга Соколовская.


Между тем в 2016 году Светлана Скаражёнок рассказывала в интервью газете “Минский курьер” о том, что её молодой человек тоже служит в ОМОН.

“У нас с Максимом кроме службы много общего. Я бы вряд ли смогла встречаться с человеком с гражданки. Когда у нас совпадают выходные, отправляемся на велопрогулки в парк, ходим в кино, театры”, — говорила Светлана. Мужем она его не называла — говорила, что “дружит с парнем из своего под­разделения”.


“Мы разбирались для себя, полностью подняли всю информацию. Сотрудник ОМОН её не убил точно”, — отвечает на это представитель МВД.


Светлана Скаражёнок родилась в Несвиже. Её отец был пограничником, в советское время служил в Афганистане и Туркменистане. Мать — культработник. В семье девушка была единственным ребёнком.

Окончив факультет философии и социальных наук БГУ, Светлана прошла подготовку в учебном центре МВД, а в 2014 году реализовала студенческую мечту и стала служить в ОМОН.
 
 
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“Это полная дезинформация”, — рассказала Ольга Соколовская.
 
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