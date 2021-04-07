"Черная" среда: белорусский рубль рекордно девальвировался к доллару









С начала апреля стоимость корзины валют выросла на 0,58%, а по итогам марта было минус 0,32%.





Курс доллара вырос сразу на 0,0130 BYN до 2,6676 BYN/USD. Доллар обновил исторический максимум. Предыдущий рекорд был установлен на торгах 28 августа 2020 на уровне 2,6631 BYN.





Рекорд продержался 222 дня, и был улучшен на 0,0045 BYN.





С начала апреля стоимость американской валюты увеличилась на 0,0445 BYN, а с начала года уже на 0,0887 BYN.





Курс евро подскочил ещё на 0,0331 BYN до 3,1684 BYN/EUR. Евро укрепляется к белорусскому рублю уже пятые торги подряд — на всех торговых сессиях с начала апреля.





Стоимость евро за это время выросла уже на 0,0895 BYN до максимума за 41 день. Примечательно, что на последних мартовских торгах евро опустился до минимума за 3,5 месяца.





Курс российского рубля рухнул на 0,0398 BYN до 3,4348 BYN/100 RUB — минимума за 71 день, а ещё вчера он был на максимуме за 15 дней.





Центробанк России

Российский рубль значительно девальвируется к доллару и евро на торгах валютной биржи в Москве.





Банк России принял решение поднять официальный курс доллара сразу на 1,39 рубля до 77,7730 российских рублей — максимума за пять месяцев.





Утром в ходе торгов курс доллара в моменте вплотную приближался к отметке 78,00 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 2,15 рубля до 92,3321 российских рублей и с максимума за 36 дней он улетел на максимум за пять месяцев.





Против российского рубля сейчас играют Министерство обороны и Министерство финансов РФ.





Первые вчера объявили тотальную проверку боевой готовности всех родов войск во всех регионах страны и своей активностью на границе с Украиной распугали иностранных инвесторов.





Вторые с сегодняшнего дня начали закупку валюты в Фонд Национального Благосостояния на 185,7 млрд рублей, оказывая дополнительное давление на рубль. Объём покупок вырос на 25% больше, чем было в марте.





Дополнительно Минфин РФ принял решение увеличить долю юаня в ФНБ за счёт сокращения доли долларов и евро.





Таким оригинальным решением россияне решили снизить зависимость от доллара себе в убыток. Получилось, что одна развивающаяся страна с нестабильной валютой пытается сберечь деньги на черный день в валюте другой развивающейся страны с нестабильной валютой.





В ходе «дальновидной» стратегии Минфина по конвертации долларов в юани наши восточные соседи уже потеряли порядка 300 млрд. российских рублей.