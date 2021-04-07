На зависть Северной Корее: силовики как новая генерация спортивных фанатов в Беларуси

6 марта сборная Беларуси по мини-футболу выдала мощный результат – в отборе на Евро-2022 дома разобрала Израиль 14:0. При этом в первых трех играх квалификации представитель Ближнего Востока имел одну победу (над венграми – главными конкурентами нашей «националки» в борьбе за проходное на топ-турнир второе место в группе), два поражения и достойную разницу забитых-пропущенных (8-10).





Однако в итоге яркий перфоманс беларусов на площадке во многом остался в тени того, что телезрители наблюдали на трибунах во время матча.





Изначально игра должна была пройти без болельщиков, но 1 апреля исполком УЕФА разрешил их присутствие, возложив обязанности по обеспечению защитных мер от ковида на местные власти.





Главный тренер сборной Беларуси Александр Савинцев был рад, что болельщики смогут попасть на трибуны и поддержать команду, и надеялся, что «таких неравнодушных наберется немало».





Но вот организаторы матча, судя по всему, на привлечении зрителей решили вообще не заморачиваться – иначе как объяснить то, что игра началась в 14:00 обыкновенного рабочего вторника?





Хотя попробовать объяснить на самом деле можно. Назначать матч в неудобицу можно, если уверен, что у тебя есть безотказная торсида, которая заполнит трибуны в любое время и в любом месте. И таковую мини-футбольной сборной обеспечили.





Движ за пределами площадки обеспечивали носители формы – их рассадили прямо напротив основной телевизионной камеры. Всю игру телезрители (а встречу в прямом эфире показывали по «Беларусь 5») наблюдали примерно такую картину.





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Похоже на то, что исполнять роль болельщиков во Дворце игровых видов «Уручье» (ведомственно относящемся к Спортивному комитету Вооруженных Сил Лукашенко) отправили спецназовцев из находящейся неподалеку воинской части-3214.





Представители этого подразделения в узнаваемом пятнистом камуфляже стабильно участвовали в разгоне мирных акций протеста, начиная с 9 августа прошлого года.





Кроме них на трибунах можно было увидеть и довольно юных зрителей в синем камуфляже – причем эта часть «фан-сектора» даже была «вооружена» барабанами, динамовскими флагами и самодельными плакатами, на одном из которых было написано «МВД».





Официальный протокол зафиксировал на матче ровно тысячу зрителей.





Игроки сборной такое наполнение зала пока никак не комментировали (да и в целом по ситуации в стране они предпочитают хранить молчание – никто не подписывал ни письмо спортсменов за честные выборы, ни обращение за Лукашенко).





Хотя узнать их мнение довольно интересно – особенно с учетом того, что некоторые действующие сборники в прошлом выступали за «националку» вместе с Сергеем Подалинским, который 9 августа был задержан и на себе испытал весь ужас Окрестина.





Обычные болельщики от такого зрелища на трибунах остались не в восторге – чаще всего в комментариях всплывала ассоциация с Северной Кореей.





Для полного погружения в соответствующую атмосферу не хватало только смены действующих лиц и на паркете.









Трибуны на матче Беларусь – Израиль выглядели крайне эпично, но вообще вопрос с посещаемостью решается в беларуском футболе с помощью носителей формы не так уж редко.





Даже в едва стартовавшем чемпионате-2021 уже набралось несколько примеров. Перед сезоном ультрас многих клубов объявили бойкот из-за политической ситуации в стране – в ответ глава АБФФ Владимир Базанов позвал на трибуны «настоящих болельщиков».





Есть ощущение, что запечатленные на игре «Ислочи» и «Славии» силовики в глазах экс-артиллериста вполне соответствуют такому определению.





В других видах спорта подобный метод тоже в ходу. Например, когда фан-сектор хоккейного минского «Динамо» в августе объявил о бессрочном бойкоте из-за ситуации в стране, боссы клуба не нашли ничего лучшего, как заменить ультрас на курсантов МЧС в одинаковых штанах.









А на одном из первых домашних матчей сезона хоккейный клуб организованно поддерживали болельщики в характерных для армии спортивных костюмах. Им клубной атрибутики не досталось, зато в красно-зеленых флагах недостатка не было – причем на двух из них был размещен традиционный герб спецназа внутренних войск.





Ну а если заполнить трибуны представителями силовых структур по какой-то причине не удается, всегда можно воспользоваться услугами БРСМ. В футбольном «Витебске» выбрали именно такую стратегию по замене «забастовавшего» фан-сектора.





Волейбольный «Минск» обратился за помощью в заполнении трибун во время домашнего матча финальной серии чемпионата Беларуси против «Строителя» в Минский государственный лингвистический университет, попросив отправить на игру 30 человек.





Причем приобщение к спорту подкрепляли высокими целями – «идеологическое воспитание молодежи и уважительное отношение к государственной символике». В итоге студентов нарядили в красные и зеленые одежды.