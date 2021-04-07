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В США раскрыли значение российского «Охотника» для Су-57
Источник материала: Tut.by
Пара из российских истребителя пятого поколения Су-57 и его ведомого, тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», может заменить целую эскадрилью самолетов,
Согласно публикации, данное обстоятельство изменит планирование Россией ведения боевых действий как на уровне всей военной кампании, так и в случае конкретного сражения. В частности, издание раскрывает, что С-70 «Охотник» увеличит дальность действия и усилит мощь Су-57.
Popular Science отмечает, что применение ракетно-бомбового вооружения ведомым беспилотником будет контролироваться ведущим истребителем. Издание уверяет, что программа С-70 «Охотник» для Су-57 имеет большое значение для российских военных, поскольку отвечает условиям конфликтов будущего.
В апреле издание The Drive
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Согласно публикации, данное обстоятельство изменит планирование Россией ведения боевых действий как на уровне всей военной кампании, так и в случае конкретного...
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