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В США раскрыли значение российского «Охотника» для Су-57

07.04.2021 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пара из российских истребителя пятого поколения Су-57 и его ведомого, тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», может заменить целую эскадрилью самолетов, пишет американское издание Popular Science, ссылаясь на заявление военного эксперта Самуэля Бендетта. Краткие итоги статьи передает Lenta.ru.


Фото: wikipedia.org

Согласно публикации, данное обстоятельство изменит планирование Россией ведения боевых действий как на уровне всей военной кампании, так и в случае конкретного сражения. В частности, издание раскрывает, что С-70 «Охотник» увеличит дальность действия и усилит мощь Су-57.

Popular Science отмечает, что применение ракетно-бомбового вооружения ведомым беспилотником будет контролироваться ведущим истребителем. Издание уверяет, что программа С-70 «Охотник» для Су-57 имеет большое значение для российских военных, поскольку отвечает условиям конфликтов будущего.

В апреле издание The Drive сообщило, что малозаметный БПЛА XQ-58A Valkyrie («Валькирия)» Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600.

 
 
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Согласно публикации, данное обстоятельство изменит планирование Россией ведения боевых действий как на уровне всей военной кампании, так и в случае конкретного...
 
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