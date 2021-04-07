Говорят, волосы нельзя красить в период менструации. Вот что об этом думает врач

Источник материала: Tut.by

Это миф или правда, что женщинам нельзя красить волосы в период менструации? Врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская помогает разобраться, с чем связано популярное в быту мнение.



Светлана ЯкубовскаяВрач-дерматовенеролог первой категории, ведет блог в Instagram Врач-дерматовенеролог первой категории, ведет блог в

— Во время гормональных изменений в организме женщины могут наблюдаться и изменения со стороны кожи — в первую очередь в работе сальных желез. Как только начинается вторая (лютеиновая) фаза цикла, активно синтезируется гормон прогестерон. Многие женщины в это время отмечают, будто волосы начинают быстрее жирнеть: выделяется большее количество кожного сала, которое может обволакивать кожу головы и волосы. В такой ситуации краситель может действительно не так хорошо проникнуть в структуру волоса и изменить его цвет, то есть результат может быть искаженным. При этом кожное сало будет в большей степени защищать корни волос от агрессивного повреждающего действия красителя.

Многие парикмахеры советуют проводить окрашивание волос, начиная с 4−5-го дня цикла, когда наблюдается постепенное увеличение в организме синтеза эстрогенов. В этот же период рекомендуется проводить и различные косметические процедуры.

Однако любые изменения организма очень индивидуальны, и я бы не говорила, что красить волосы в период менструации категорически нельзя. Женщина может наблюдать за реакцией своей кожи, за тем, как берется цвет в разное время. Если разницы не видно, то запрета как такового нет.

Есть еще мнение, что волосы нельзя красить беременной женщине, так как краситель проникает в кровь, негативно влияет на плод и т.д. Вот это точно миф. Женщина может поддерживать красоту волос в любое время. Но да, из-за происходящих гормональных изменений она может в большей степени наблюдать искаженный цвет и т.д. Беременным перед походом к парикмахеру надо помнить о повышенной чувствительности кожи головы, снижении болевого порога, многие процедуры в период беременности могут быть некомфортны в плане шелушения, покраснения.

Если говорить о других процедурах с волосами, например о стрижке, то они с циклом никак не связаны.