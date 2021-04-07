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Муж бросил ее ради Симоньян, но теперь она счастлива с мужчиной на 13 лет младше. Жизнь Алены Хмельницкой
Источник материала: Tut.by
Актриса Алена Хмельницкая недавно попала во все тренды рунета. Не благодаря новой роли, а публично высказавшись о лечении детей со СМА: «Позорище, когда Минздрав ищет причину не закупать лекарство», — сказала Алена, которая некоторое время назад организовала фонд помощи больным малышам. На смену романтичной девушке, сыгравшей Леонсию в «Сердцах трех» и Кончиту в «Юноне и Авось», пришла дама с характером. Что сумело так закалить артистку? Ищем факты в ее биографии.
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