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Вот как марсианский вертолет перенес холодную ночь на планете

07.04.2021 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый марсианский вертолет Ingenuity, отделившийся в минувшие выходные от марсохода Perseverance, успешно пережил резкое снижение температур во время марсианской ночи. Об этом Лаборатория реактивного движения NASA пишет на своем сайте, сообщает ТАСС.


Фото: NASA/JPL-Caltech

«Мы подобрали правильный тип теплоизоляции, обогревателей и аккумуляторов, чтобы Ingenuity мог пережить холодную марсианскую ночь. Это открывает дорогу для первых предполетных испытаний», — рассказала Мими Онг, научный руководитель проекта Ingeniuity.

На поверхность планеты вертолет Ingenuity попал благодаря марсоходу Perseverance. Его разработали инженеры NASA, чтобы проверить, возможен ли полет в очень разреженной атмосфере Марса.

В первые несколько недель после посадки вертолет оставался упакован внутри Perseverance и был подключен к его системам энергообеспечения и теплоснабжения. В прошлые выходные его спустили на поверхность кратера Езеро и отключили от марсохода.

Учитывая небольшую массу вертолета — 1,8 кг — ученые опасались, что его теплоизоляция, солнечные батареи и аккумуляторы могут не справиться с марсианскими ночами, во время которых температуры падают до -90°С.

Эти опасения оказались беспочвенными — вертолет успешно пережил первую самостоятельную «ночевку» в кратере Езеро и передал на Землю фотографии Perseverance. По словам Онг, в течение ближайших двух дней специалисты агентства планируют проверять температурный режим и оптимизировать систему обогрева Ingenuity, а затем приступят к первым предполетным испытаниям.

По планам NASA, первый полет марсианского вертолета должен состояться в это воскресенье, 11 апреля, если не помешают непредвиденные обстоятельства. Если все тесты Ingenuity завершатся удачно, то в дальнейшем, как надеются ученые, он сможет играть роль своеобразного «разведчика» для менее подвижного марсохода.

 
 
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Свой первый полет Ingenuity должен совершить 11 апреля.
 
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