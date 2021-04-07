Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Глава МИД рассказал, по какому принципу Беларусь будет закрывать посольства

Напомним, о деятельности дипломатических представительств Беларуси за рубежом накануне в ходе совещания высказался президент Александр Лукашенко, подчеркнув, что учитывать надо "прежде всего экономический аспект функционирования наших посольств и консульств", он также поручил по возможности "перераспределить людей для решения ключевых задач там, где нас ждут и готовы с нами работать".

С закрытием не слишком эффективных дипмиссий в том или ином регионе Беларусь будет двигаться поступательно, не принимая резких решений по этому поводу, отметил глава МИД Владимир Макей.

"Не хочу сказать, что там мы закроем 10 посольств и сразу же откроем 10 посольств где-то в одном регионе. Такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", ― сообщил Макей.

Беларусь также будет оптимизировать работу своих загранучреждений в конкретных странах, сказал министр.

"Например, если взять Вьетнам, Индию, то, скажем, финансовые экономические столицы этих стран находятся на расстоянии как минимум 1,5 тысячи километров от реальных столиц – это Хошемин, Мумбай. И там расположены крупные финансовые центры, крупные промышленные центры. И, на наш взгляд, целесообразно там непосредственно дипломатическое присутствие белорусской стороны", ― рассказал министр.

По словам Макея, такой подход к работе дипмиссий ― их перенос и оптимизация работы ― позволит ежедневно в постоянном контакте общаться с теми или иными представителями, и это будет полезно для Беларуси.

Глава МИД страны также высказался о недавнем дипломатическом скандале с Польшей, который стал одним из поводов для ревизии работы дипломатических представительств Беларуси за рубежом.

"Мы заинтересованы в нормальных, конструктивных отношениях с нашей соседкой Польшей, да и с другими соседними странами. Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси", ― подчеркнул Макей.

Отношения государств между собой должны развиваться на конструктивной, равноправной основе, с уважением внутреннего законодательства каждой из стран, а также международных обязательств, подытожил он.

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