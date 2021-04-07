|
Глава МИД рассказал, по какому принципу Беларусь будет закрывать посольства
07.04.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
С закрытием не слишком эффективных дипмиссий в том или ином регионе Беларусь будет двигаться поступательно, не принимая резких решений по этому поводу, отметил глава МИД Владимир Макей.
"Не хочу сказать, что там мы закроем 10 посольств и сразу же откроем 10 посольств где-то в одном регионе. Такого нет. Мы будем двигаться поступательно. Как минимум в нескольких странах мы закроем наши посольства, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", ― сообщил Макей.
Беларусь также будет оптимизировать работу своих загранучреждений в конкретных странах, сказал министр.
"Например, если взять Вьетнам, Индию, то, скажем, финансовые экономические столицы этих стран находятся на расстоянии как минимум 1,5 тысячи километров от реальных столиц – это Хошемин, Мумбай. И там расположены крупные финансовые центры, крупные промышленные центры. И, на наш взгляд, целесообразно там непосредственно дипломатическое присутствие белорусской стороны", ― рассказал министр.
По словам Макея, такой подход к работе дипмиссий ― их перенос и оптимизация работы ― позволит ежедневно в постоянном контакте общаться с теми или иными представителями, и это будет полезно для Беларуси.
Глава МИД страны также высказался о недавнем дипломатическом скандале с Польшей, который стал одним из поводов для ревизии работы дипломатических представительств Беларуси за рубежом.
"Мы заинтересованы в нормальных, конструктивных отношениях с нашей соседкой Польшей, да и с другими соседними странами. Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси", ― подчеркнул Макей.
Отношения государств между собой должны развиваться на конструктивной, равноправной основе, с уважением внутреннего законодательства каждой из стран, а также международных обязательств, подытожил он.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь не идет о том, чтобы единовременно закрыть 10 дипмиссий в одном регионе и сразу же открыть столько же в другом, здесь важен принцип эффективности и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)