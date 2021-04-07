Военный совет: контроль над вооружениями обсуждают в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. 59-е белорусско-российское заседание по вопросам контроля вооружений проходит в Минске, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Вначале участники консультативного совета подвели итоги работы. Обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия, намечены пути решения возникающих проблем.

От России делегацию возглавляет начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Белорусскую сторону представляет начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Олег Воинов.

Термин "контроль над вооружениями" объединяет ограничения на разработку, производство, накапливание, распространение и использование стрелкового, обычного и оружие массового поражения. Эти условия юридически оформлены в международных договорах и конвенциях. Включая, такие известные, как Договор по открытому небу (1992), соглашения о запрете химического оружия (1993), и сокращению наступательных вооружений(2009).

Беларусь с 1949 года (с момента обретения государства-члена ООН) взяла на себя международные обязательства разоружению и сокращению вооружений. Вопросы укрепления доверия и безопасности регулирует Венская конвенция, на основании документа осуществляется контроль военной деятельности. С 1992 по 2020 годы Беларусь осуществила прием 77 инспекций от 25 иностранных государств. Регулярно зарубежных военных наблюдателей приглашают на учения, которые могут лично оценить уровень и открытость белорусской армии.

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