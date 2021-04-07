Торгпред России объяснил снижение товарооборота с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Беларусь в прошлом году заняла четвертую позицию в рейтинге наших торгово-экономических партнеров, сказал в мультимедийном пресс-центре Sputnik торговый представитель РФ в Беларуси Юрий Золотарев.

По его словам, в статистике двух стран наблюдаются отличия в итоговых цифрах по взаимному товарообороту. По данным ФТС, в 2020 году он составил 28,5 миллиарда долларов. По информации Белстата, он достиг отметки в 29,5 миллиарда долларов.

Ведущие партнеры в торговле

При этом российский торговый представитель пояснил, что руководствуется в данном случае материалами белорусской статистики.

Юрий Золотарев констатировал, что взаимный товарооборот в прошлом году снизился на 17,3%. Тем не менее, Россия осталась для Беларуси основным торгово-экономическим партнером, на долю которого приходится 47,9%.

"Беларусь также является для нас очень важным торговым партнером и традиционно входит в топ-5. По итогам 2020 года Беларусь заняла четвертую позицию в рейтинге торгово-экономических партнеров России, после Китая, Германии и Голландии", - отметил он.

При этом на долю Беларуси приходится около 5% от всего торгово-экономического оборота российской экономики. Интересно, что в прошлом году белорусский экспорт в Россию упал всего на 4% и составил 13,1 миллиарда долларов. В то же время российский импорт снизился на 25,6% до 16,4 миллиарда долларов.

Снизился объем торговли

"По итогам года отрицательное сальдо для Беларуси сложилось в размере 3,3 миллиарда долларов, что значительно меньше показателя 2019 года, когда отрицательное сальдо составило 8,3 миллиарда долларов", - напомнил Торговый представитель РФ.

Ведущие пять позиций российского экспорта в Беларусь:

нефть и газ – 6,1 миллиарда долларов,

машины и оборудование – 2,8 миллиарда долларов,

металлы и изделия из них – 2,1 миллиарда долларов,

химическая продукция – 2 миллиарда долларов,

продовольственные товары 1,4 миллиарда долларов.

По информации российского торгового представителя, снижение объемов произошло в первую очередь по таким позициям, как сырая нефть (более 3 миллиардов долларов), легковые авто (380 миллионов долларов), черные металлы (190 миллионов долларов), природный газ (60 миллионов долларов), двигатели и генераторы (60 миллионов долларов).

Ведущие пять позиций белорусского экспорта в Россию:

продовольственные товары – 4,2 миллиарда долларов,

машины и оборудование – 3,7 миллиардов долларов,

химическая продукция – 1,6 миллиарда долларов,

текстильные изделия – около 1 миллиарда долларов,

металлы и изделия из них около 940 миллионов долларов.

В свою очередь белорусский экспорт ощутил снижение по таким позициям, как грузовые автомобили (почти 400 миллионов долларов), железнодорожные и трамвайные вагоны (60 миллионов долларов), масло сливочное (около 40 миллионов долларов), запчасти (около 50 миллионов долларов).

Пандемия, нефть и методика

"Основные причины снижения лежат на поверхности. Прежде всего это уменьшение поставок российской нефти в Беларусь в прошлом году, когда шел процесс согласования и особенно пострадал первый квартал", – констатировал Юрий Золотарев.

По его словам, если в 2019 году из России было поставлено 18 миллионов тонн нефти, то в 2020 году в целом на белорусский рынок было поставлено 16 миллионов тонн сырья, из них российской нефти – чуть более 15 миллионов тонн.

"Достаточно коварную роль сыграла неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с пандемией, и закрытие границ. Активность по линии бизнес-сообществ у нас снизилась", – напомнил он.

После чего пояснил, что еще одной причиной снижения товарооборота стали особенности методики учета данных о внешней торговле.

"Значительный объем торговли между Россией и Беларусью осуществляется сейчас в национальных валютах. Если говорить о доле платежей в российских рублях, то по экспорту товаров из Беларуси – 42%, если говорить об импорте – 48%", – сказал Юрий Золотарев.

При этом он обратил внимание, что две страны столкнулись с тем, что в 2020 году российский рубль к основным валютам снизился на 19%, а белорусский рубль – на 22%.

"Именно в этой плоскости лежит падение стоимостного товарооборота. Произошло падение российского и белорусского рубля к валютам. Объем стоимостный у нас всегда рассчитывается в долларах", – объяснил торговый представитель.

По его мнению, нужно смотреть не только на стоимостные объемы товарооборота, но и на физические в данном случае. Потому что при падении стоимости произошел рост объемов взаимных поставок.

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