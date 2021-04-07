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Дерзкий "угон": SUP-серферы открыли сезон заплывом на льдине – видео

07.04.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Самарские SUP-серферы открыли сезон, прокатившись на огромной льдине. На кадрах, предоставленных одним из организаторов необычного заплыва Ильей Поповым, группа спортсменов расположилась на дрейфующей льдине.

Более десяти человек плыли по Волге и загребали воду веслами. В минуты отдыха экстремалы просто наслаждались солнечной погодой.

Мероприятие под названием "угон льдины" состоялось в Самаре впервые. Заплыв длился около четырех часов и "не обошелся без приключений".

"Мы сели на свои SUP-доски и отправились к месту старта. У всех участников есть опыт хождения на досках, спецодежда, веревка и все необходимое для самоспасения. Толщина льдины была более 30 см", - уточнил Попов.

"Десятки наблюдавших с берега людей так переживали за нашу безопасность, что обзвонились в МЧС с призывом нас срочно спасти", - добавил он.

Сообщается, что сотрудники МЧС прибыли на судне на воздушной подушке и "отшвартовали льдину к берегу", а также вынесли предупреждение.

Подобные акции проводятся по всей России ежегодно. Первыми начали жители Владивостока. В погоне за адреналином участники акции успевают сделать много дел: поймать рыбу, потанцевать и даже развести костер. К участию допускаются только самые опытные серферы.

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Жители Самары устроили массовый заплыв на льдине. В необычных "покатушках" участвовали более десяти человек. SUP-серферы уверяют, что не рисковали, но в конце...
 
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