Кодекс об образовании изменится в Беларуси: что в нем нового

Источник материала: Sputnik Беларусь

Депутаты Палаты представителей поддержали изменения в Кодекс об образовании. Новации затронут работу вузов, колледжей и детских садов, а в законе официально закрепят "дистанционку". Рассказываем, что принципиально нового стоит ждать.

Образование в вузах и ссузах

Высшие учебные заведения (как правило, университеты и институты) законодательно устанавливают возможность получения образования в дистанционной форме. Образовательные программы вузы смогут реализовывать через интернет. Также они закрепляют гранты на обучение для иностранцев.

Расширена сфера применения целевой подготовки специалистов (сейчас их в основном готовят по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям), "платникам" и "целевикам" будет предоставляться статус молодого специалиста. В срок обязательной работы по распределению будет засчитываться период военной службы по контракту и альтернативной службы.

Государство также будет регулировать порядок направления абитуриентов в иностранные вузы за счет средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для страны и подготовка по которым в Беларуси не ведется.

Важное новшество для учащихся ссузов: теперь учиться на дневной форме нужно не один или полтора года, а 6-12 месяцев.

Изменения в школах

Начальным школам законодательно разрешили принимать на обучение детей младше 6 лет. Наполняемость классов теперь не ограничивается (раньше максимально в одном классе – 35 человек), но должна придерживаться санитарных норм.

В кодексе закрепили возможность для школьников сочетать обучение на дому и в школе. Решение примут на основании справки врачебно-консультационной комиссии и заявления родителей. А еще предусмотрена возможность обучения школьников, содержащихся под стражей в следственных изоляторах – сейчас учиться могут те ребята, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях.

Сократят некоторые виды школ – упразднены понятия "гимназии-интернаты", "вечерние школы", "межшкольный центр допризывной подготовки" и другие. Вместо этого в республике создадут национальный детский технопарк – новый вид учреждения образования для одаренных детей и молодежи (таких раньше не было).

Исключат некоторые виды детсадов

Меньше всего изменения затронут работу учреждений для дошколят.

Отныне местные исполкомы наделяются полномочиями менять нормы наполняемости в детских садах. Кроме того, в законе закреплена возможность частичного финансирования частных детсадов за счет средств местного бюджета, если детей зачислили при отсутствии свободных мест в государственных детских садах.

Из статуса дошкольных учреждений исключаются некоторые виды – теперь в стране не будет яслей, яслей-садов и санаторных яслей-садов.

Что нельзя делать родителям

Обсуждая законопроект, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк сказал, что "родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс".

"Это четко оговорено в законодательстве. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования", - уточнил он.

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