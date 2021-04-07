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Банки оперативно подняли курсы валют в обменниках — доллар уже 2,7

07.04.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Резкое подорожание американской и европейской валют на БВФБ не осталось без внимания обменных пунктов.

Банки оперативно подняли курсы валют в обменниках — доллар уже 2,7

Так, по данным select.by на 14:10, в Минске они следующие:

доллар выгоднее всего можно продать по 2,664, а купить по 2,667 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,705);

евро 3,166 / 3,17 (3,205);

100 российских рублей 3,432 / 3,439 (3,53).

 

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Резкое подорожание американской и европейской валют на БВФБ не осталось без внимания обменных пунктов.
 
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