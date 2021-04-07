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Банки оперативно подняли курсы валют в обменниках — доллар уже 2,7
Источник материала: Навiны
Резкое
Так, по данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,664, а купить по 2,667 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,705);
евро 3,166 / 3,17 (3,205);
100 российских рублей 3,432 / 3,439 (3,53).
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Резкое подорожание американской и европейской валют на БВФБ не осталось без внимания обменных пунктов.
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