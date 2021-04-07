«Затянувшаяся первоапрельская шутка». Могилев завалило снегом, а мы смотрим и радуемся

Источник материала: Onliner

Синоптики предупреждали об осадках, но никто же не верил, что они это всерьез... Утром восток страны неплохо завалило снегом. Его век недолог, скоро растает, поэтому надо срочно фотографировать. Самые эффектные виды сегодня образовались на Могилевщине. Кто-то расценивает происходящее как первоапрельскую шутку, которая вышла из-под контроля.

Смотрим, завидуем (или не завидуем). Присылаем свои варианты использования нежданно вывалившегося снега. Срочно нужны снеговики и лыжники. Без них это добро будет израсходовано неэффективно.