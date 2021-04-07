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Вышел Pac-Man с «королевской битвой» для Switch (видео)
Источник материала: Onliner
Bandai Namco выпустила игру Pac-Man 99. С виду это классическая версия Pac-Man, но с важным отличием: здесь реализован режим «королевской битвы». Доступна игра только на Nintendo Switch.
Игра рассчитана на 99 пользователей, которые сражаются друг против друга. Главная задача — продержаться дольше остальных и в идеале остаться последним выжившим. У героев есть специальные возможности, которые можно использовать во время сессий.
Pac-Man 99 будет доступна подписчикам сервиса Nintendo Switch Online.
Оригинальная Pac-Man от компании Namco вышла в 1980 году.
32 ГБ, экран 6.2", разрешение игр - Full HD (1080p)
32 ГБ, экран 5.5", разрешение игр - HD (720p), в комплекте нет игр
в комплекте 3 игры
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Bandai Namco выпустила игру Pac-Man 99. С виду это классическая версия Pac-Man, но с важным отличием: здесь реализован режим «королевской битвы». Доступна игра только на Nintendo...
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