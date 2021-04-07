Вышел Pac-Man с «королевской битвой» для Switch (видео)

Источник материала: Onliner

Bandai Namco выпустила игру Pac-Man 99. С виду это классическая версия Pac-Man, но с важным отличием: здесь реализован режим «королевской битвы». Доступна игра только на Nintendo Switch.

Игра рассчитана на 99 пользователей, которые сражаются друг против друга. Главная задача — продержаться дольше остальных и в идеале остаться последним выжившим. У героев есть специальные возможности, которые можно использовать во время сессий.

Pac-Man 99 будет доступна подписчикам сервиса Nintendo Switch Online.

Оригинальная Pac-Man от компании Namco вышла в 1980 году.