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«Солнышко наше»: Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
Источник материала: UDF
Фото: Igor Kritskiy/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Звезда призналась, что изначально родители видели совсем иное будущее для нее. Они были убеждены: однажды дочь станет прославленной балериной. Однако все изменилось. Ляйсан вовремя заметил тренер по художественной гимнастике.
Достаточно быстро стало понятно, что у юной Утяшевой есть и талант, и стремление. Все осознавали, что перед ними настоящая спортсменка. Она стала тренироваться с будущими чемпионками Ириной Чащиной и Алиной Кабаевой. Девушки провели много времени вместе, а после ухода из большого спорта каждая нашла себя и в других сферах. Бывшие коллеги до сих пор общаются друг с другом.
Так, Ляйсан отметила, что наблюдает за Алиной и думает: «Солнышко наше, молодец». Именно Кабаевой она благодарна за теплое слово и добрый совет в момент, когда было слишком тяжело. В 2012 году скончалась мать Утяшевой. Этого не ожидал никто. Трагедия стала невероятным ударом для всей семьи и близких людей.
Тогда Ляйсан Утяшева не могла разговаривать ни с кем и ничего не хотела слышать. Однако звонок Алины стал своеобразным голосом из детства. Гимнастка до сих пор вспоминает их телефонный разговор как большой жест со стороны бывшей коллеги. Алина Кабаева и сейчас приносит цветы на могилу ее матери.
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Звезда призналась, что изначально родители видели совсем иное будущее для нее.
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