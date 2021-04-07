Источник материала: UDF



Фото: Igor Kritskiy/ Russian Look/ www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Солнышко наше»: Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой Звезда призналась, что изначально родители видели совсем иное будущее для нее.

Звезда призналась, что изначально родители видели совсем иное будущее для нее. Они были убеждены: однажды дочь станет прославленной балериной. Однако все изменилось. Ляйсан вовремя заметил тренер по художественной гимнастике.Достаточно быстро стало понятно, что у юной Утяшевой есть и талант, и стремление. Все осознавали, что перед ними настоящая спортсменка. Она стала тренироваться с будущими чемпионками Ириной Чащиной и. Девушки провели много времени вместе, а после ухода из большого спорта каждая нашла себя и в других сферах. Бывшие коллеги до сих пор общаются друг с другом.Так, Ляйсан отметила, что наблюдает за Алиной и думает: «Солнышко наше, молодец». Именно Кабаевой она благодарна за теплое слово и добрый совет в момент, когда было слишком тяжело. В 2012 году скончалась мать Утяшевой. Этого не ожидал никто. Трагедия стала невероятным ударом для всей семьи и близких людей.Тогдане могла разговаривать ни с кем и ничего не хотела слышать. Однако звонок Алины стал своеобразным голосом из детства. Гимнастка до сих пор вспоминает их телефонный разговор как большой жест со стороны бывшей коллеги. Алина Кабаева и сейчас приносит цветы на могилу ее матери.