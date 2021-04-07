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Белорусский рубль рекордно девальвировался к доллару

07.04.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль рекордно девальвировался к доллару
Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 7 апреля «американец» обновил исторический максимум. Евро также подорожал, а вот российский рубль обвалился на слухах о возобновлении военных действий на Донбассе.

В частности, курс доллара сегодня вырос сразу на 0,0130 BYN - до 2,6676 BYN/USD, установив новый исторический максимум.

Курс евро подскочил ещё на 0,0331 BYN - до 3,1684 BYN/EUR. Евро укрепляется к белорусскому рублю уже пятые торги подряд.

Курс российского рубля рухнул на 0,0398 BYN з до 3,4348 BYN/100 RUB. Это минимума за 71 день.

Таким образом по итогам торгов 7 апреля корзина валют подешевела на 0,22%. Но в целом с начала месяца стоимость корзины валют уже выросла на 0,58%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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С начала месяца стоимость корзины валют уже выросла на 0,58%.
 
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