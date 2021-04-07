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Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США
Источник материала: АФН
Нефтяные цены растут сегодня, трейдеры ожидают публикации отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 составила $63,22 за баррель, что на $0,48 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,72 за баррель, что на $0,39 (0,66%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
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Нефтяные цены растут сегодня, трейдеры ожидают публикации отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
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