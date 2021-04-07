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Нефть дорожает на ожиданиях данных о запасах в США

07.04.2021 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нефтяные цены растут сегодня, трейдеры ожидают публикации отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 составила $63,22 за баррель, что на $0,48 (0,77%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,72 за баррель, что на $0,39 (0,66%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

 
 
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Нефтяные цены растут сегодня, трейдеры ожидают публикации отчета Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
 
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