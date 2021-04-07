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У минчанина нашли психотропов и наркотиков на миллион долларов

07.04.2021 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске расследуется уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ

Вечером 5 апреля в Минске около лесного массива правоохранителями был задержан сбытчик запрещенных веществ интернет-магазину, сообщает СК

Им оказался, 31-летний минчанин, в автомобиле которого, а также по месту его жительства и в сделанных им тайниках, обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества: 

не менее 15 килограмм мефедронаа;
не менее 5 килограмм амфетамина;
не менее 13 000 таблеток, содержащих в своём составе MDMA;

особо опасные наркотические средства:

не менее 5 килограмм гашиша;
не менее 15 грамм марихуаны;
не менее 300 грамм кокаина.

По предварительным данным стоимость изъятого превышает миллион долларов. 

Мужчина признан подозреваемым по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске расследуется уголовное дело о незаконном обороте запрещенных веществ
 
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