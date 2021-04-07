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Добровольцы помогают милиции Минска следить за порядком
07.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске добровольцы объединяются в народные дружины, чтобы патрулировать по вечерам улицы, рассказывает корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.
Короткий инструктаж, и за работу. Патрулировать улицы города и небезопасные места. В стране сейчас проходит акция «Быт» – надо навестить неблагополучные семьи. По домам дружинники ходят с участковым инспектором. На улице помощника милиции узнать можно по красной повязке на руке. Кроме того, у дружинника есть удостоверение.
Специальная подготовка или образование, чтобы стать дружинником, не нужны. Главное – желание и репутация. В гражданский патруль не берут тех, кто сам нарушает закон.
Добровольным стражам порядка и физическая форма не всегда нужна. Дружинники почетного возраста говорят, что их главное оружие в борьбе с хулиганами – это жизненный опыт. Они могут вызвать милицию или сделать замечание.
«Если человек хоть немножко сознательный, он понимает, что, если пожилой человек к нему обращается, значит, надо его уважать и делать то, что он говорит», – отмечает дружинник Борис Осипов.
Сотрудников правоохранительных органов дружинники не заменят, но предотвратить преступление или помочь в его расследовании могут. Среди добровольцев в народной дружине Минска много бывших военных, рабочих, активистов общественных организаций.
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Специальная подготовка или образование, чтобы стать дружинником, не нужны. Главное – желание и репутация. В гражданский патруль не берут тех, кто сам нарушает...
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