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Счет шел на минуты. Посмотрите, как спасали лыжника, погребенного под лавиной в Альпах

07.04.2021 15:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поразительными кадрами поделился в Instagram лыжник из Швейцарии Форрест Шордерет. Он опубликовал видео спасения своего брата Лэйка, который попал под лавину во время спуска со склона в Альпах. Лэйк оказался буквально погребенным заживо под полутораметровым слоем снега. Форрест вместе с другими лыжниками за несколько минут нашел парня и отрыл его из-под заноса. К счастью, всё обошлось.

Фрирайлеры после признались: не оценили риски. Склон имел третью (из возможных шести) степень сложности. Впрочем, если бы братья не были так хорошо экипированы, все могло бы закончиться плачевно. Свою роль сыграл успешный поиск: Лэйка нашли с помощью бипера (лавинного датчика) — специального устройства, передающего сигнал о местоположении его владельца.

 
 
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Спасший своего брата лыжник опубликовал это видео в качестве предостережения другим экстремалам: если не уверены - не спускайтесь с крутого склона.
 
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