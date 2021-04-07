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Счет шел на минуты. Посмотрите, как спасали лыжника, погребенного под лавиной в Альпах
Источник материала: Tut.by
Поразительными кадрами поделился в Instagram лыжник из Швейцарии Форрест Шордерет. Он опубликовал видео спасения своего брата Лэйка, который попал под лавину во время спуска со склона в Альпах. Лэйк оказался буквально погребенным заживо под полутораметровым слоем снега. Форрест вместе с другими лыжниками за несколько минут нашел парня и отрыл его из-под заноса. К счастью, всё обошлось.
Фрирайлеры после
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Спасший своего брата лыжник опубликовал это видео в качестве предостережения другим экстремалам: если не уверены - не спускайтесь с крутого склона.
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