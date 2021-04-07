Счет шел на минуты. Посмотрите, как спасали лыжника, погребенного под лавиной в Альпах

Источник материала: Tut.by

Поразительными кадрами поделился в Instagram лыжник из Швейцарии Форрест Шордерет. Он опубликовал видео спасения своего брата Лэйка, который попал под лавину во время спуска со склона в Альпах. Лэйк оказался буквально погребенным заживо под полутораметровым слоем снега. Форрест вместе с другими лыжниками за несколько минут нашел парня и отрыл его из-под заноса. К счастью, всё обошлось.

Фрирайлеры после признались : не оценили риски. Склон имел третью (из возможных шести) степень сложности. Впрочем, если бы братья не были так хорошо экипированы, все могло бы закончиться плачевно. Свою роль сыграл успешный поиск: Лэйка нашли с помощью бипера (лавинного датчика) — специального устройства, передающего сигнал о местоположении его владельца.