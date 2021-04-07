Рассказываем об экс-ректоре из Украины, при котором вуз был «рассадником голых девиц». Он - новая звезда YouTube

Источник материала: Tut.by

Украинский исполнитель, бывший ректор и экс-политик Михаил Поплавский — новая звезда YouTube. Ему 71 год, и он выпускает клипы похлеще, чем у популярных рэперов. После того как «поющий ректор» опубликовал эпатажный ролик «Сало», мы больше не смогли о нем молчать. Рассказываем, что это за артист и почему вы еще не раз о нем услышите.



Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Биография у украинского артиста-политика интересная. Михаил Поплавский — выходец из крестьянской семьи. За свой 71 год он успел попробовать себя в самых разных образах и профессиях. Поплавский не только певец, народный артист Украины, а теперь и звезда YouTube, но и экс-ректор Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук и бывший народный депутат Украины. Поводов для гордости хоть отбавляй. Но вот своей победой в антипремии «Академическое недостоинство — 2016» в номинации «Токсичный ректор» артист вряд ли гордится.

Вернемся к звездой деятельности седовласого исполнителя. Его YouTube-канал существует с 2013 года, но только в этом году видео с выступлений Михаила в стиле «Славянского базара» заменили клипы в молодежной стилистике. За март музыкант выпустил аж четыре клипа (даже Моргенштерн завидует), а 1 апреля у него вышел новый ролик, посвященный… салу! Кстати, впервые клип «Сало» появился еще 20 лет назад, теперь — ребрендинг. Сравните обе версии:

От видео к видео качество картинки, костюмы и концепция новых клипов заметно улучшается, как и градус эпатажности. При этом визуал по-прежнему сильно обгоняет музыку и текст песен, которые звучат архаично для 21-года и, должно быть, активно ротируются на украинском «Радио Шансон».

В клипах в компании сексуальных танцовщиц Поплавский гоняет на мотоциклах и кабриолетах, экспериментирует с технологиями виртуальной реальности, отжигает в космических нарядах и драгоценностях на фоне странных локаций, превращает сало в золото и при этом поет исключительно на украинском языке. Интерес к его роликам есть: последние видео стабильно набирают от сотен тысяч просмотров до двух с половиной миллионов.

К чему слова, если вы сами можете оценить эволюцию крутости «поющего ректора» за последние полтора месяца. Публикуем пять свежих клипов (но с «Салом» все равно ни один из них тягаться не сможет):

Судя по оборотам, которые Поплавский набирает в своем сольном творчестве, не исключено, что вскоре нас ожидает совместный рэп-хит украинского артиста с кем-нибудь из звезд новой школы — а что, сейчас многие так делают . Тем более что в рэпе певец себя уже и так попробовал .

Вы скажете: «Просто хайп». Но внимание на себя бывший ректор обратил еще задолго до взлета на YouTube. Например, в 2010 году замглавы администрации президента Украины Анна Герман говорила , что вуз при Поплавском — «рассадник безвкусицы и голых девиц», а самого Михаила называла «ярким примером культивирования безвкусицы за государственный счет». Она же упомянула интересный штрих из биографии шоумена:

— Помню, как Поплавский разместил портрет матери на бутылке водки. И эта реклама шла в эфире! Я не знаю такой страны в мире, где подобное не вызвало бы эстетического сопротивления. Мама, рекламирующая алкоголь, — преступление против детей.



Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Собственно, премию как «Токсичный ректор» Поплавский получил «за злоупотребления в продвижении в учебный процесс плагиатных и псевдонаучных учебных пособий; за неправомерное, аморальное увольнение преподавателя, заявившего о плагиате».

Новая волна популярности артиста заставила вспомнить о не самых приятных эпизодах из его биографии. Но если клипы Поплавского нравятся вашим мамам и бабушкам (а может, и вам?), это ведь уже успех. Уверены, благодаря продуктивности «поющего ректора», вы еще не раз услышите об этом смелом артисте.