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Почти 50 белорусских компаний находятся в реестре Евразийской промпродукции

07.04.2021 15:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 апр – Sputnik. Все основные белорусские предприятия и холдинги в полной мере имеют доступ к госзакупкам и участию в конкурсных процедурах в России, сказал в мультимедийном пресс-центре Sputnik Торговый представитель РФ в Беларуси Юрий Золотарев.

По его словам, на уровне двух стран поднимался вопрос про равный доступ к инструменту государственных закупок. Это требовало корреляции российского законодательства.

"Российская сторона оперативно отреагировала на данный вопрос. Сейчас у меня находится перечень белорусских компаний, которые включены в реестр Евразийской промышленной продукции. На данный момент здесь 48 компаний", - рассказал он.

При этом Юрий Золотарев заверил, что на данный момент этот процесс (включения в реестр - Sputnik) продолжается. В реестре находятся такие флагманы белорусской промышленности, как МАЗ, Амкодор, МТЗ, Гомсельмаш, Белшина.

"Все основные белорусские предприятия, холдинги, которые в свое время поставляли на российский рынок продукцию, в настоящее время в полной мере имеют доступ к госзакупкам и участию в тех или иных конкурсных процедурах", - подчеркнул Торговый представитель РФ.

При этом он отметил, что включение в данный реестр проводится на основе анализа, который проводится министерством промышленности и торговли России. В ближайшее время эта работа будет осуществляться исполнительным органом Евразийского экономического союза, о чем ведутся переговоры.

По мнению Юрия Золотарева, уже сейчас можно говорить о том, что механизм доступа белорусских производителей к госзакупкам в России создан и работает, что подтверждают его контакты с руководством холдингов в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Отечественные производители, включенные в данный перечень, имеют право участвовать в государственных закупках на российской территории.
 
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