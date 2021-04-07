Родителям запретят вмешиваться в учебный процесс

Палата представителей 7 апреля приняла в первом чтении законопроект «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании».



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Как сообщает пресс-служба Министерства образования, подготовка новой редакции кодекса «обусловлена изменением структуры высшего образования, включением в систему образования Беларуси научно-ориентированного образования взамен системы послевузовского образования, расширением сферы применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих) для удовлетворения потребностей в специалистах различного профиля организаций, в том числе расположенных в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, а также устранением пробелов, выявленных в практике применения Кодекса об образовании».

Пресс-служба приводит слова председателя постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игоря Марзалюка, который отметил, что в обновленном кодексе «четко оговорено, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования».

«Предписано полное написание учреждений образования с типом и видом. Оптимизируются различные виды и типы учреждений образования. При этом четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, таких понятий, как школа, лицей, колледж, институт, университет, академия», — сказал Марзалюк.

Законопроект предлагает сделать обязательным получение общего среднего образования. Вводятся нормы, направленные на внедрение инклюзивных подходов в образовании для обеспечения равного доступа к образованию с учетом индивидуальных образовательных потребностей и возможностей учеников.

Из кодекса исключаются некоторые виды учреждений дошкольного образования (ясли, ясли-сад, санаторные ясли-сад).

Вместо жестко установленного возраста, с которого ребенка можно отдавать в школу (шесть лет), прописывается возможность делать это раньше или позже с учетом ряда обстоятельств, в том числе медицинских, по желанию родителей.

На уровне профессионально-технического и среднего специального образования принят единый вид учреждения образования — колледж. На уровне высшего образования сохраняются университет, академия, институт.

В отношении университетов исключаются понятия «классический» и «профильный», исключен как вид «высший колледж».

В высшем образовании предусматривается бакалавриат на протяжении 4—4,5 лет, магистратура в 1—2 года, а также непрерывная образовательная программа (специальное высшее образование сроком 5—6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям здравоохранения).

Послевузовское образование переименовывается в аспирантуру (адъюнктуру) со сроком подготовки не более трех лет (уровень научно-ориентированного образования).