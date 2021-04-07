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Рабочий, делая ремонт в минской квартире, проиграл всю бытовую технику в казино

07.04.2021 15:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске задержан 29-летний минчанин, который, выполняя малярные работы, продал из чужой квартиры всю бытовую технику. Договорившись о сотрудничестве, 48-летний собственник передал ключи от квартиры отделочнику, а сам уехал. Воспользовавшись его отсутствием, молодой человек разместил объявления в интернете о продаже бытовой техники за полцены, а вырученные деньги проиграл в игорном заведении, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

В результате собственник квартиры лишился двух телевизоров, духового шкафа, микроволновой печи, холодильника, стиральной машины, вытяжки, пылесоса, варочной панели — техники на общую сумму 11 000 рублей.

В настоящее время часть похищенной техники изъята у покупателей. Известно, что 29-летний отделочник уже привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержан 29-летний минчанин, который, выполняя малярные работы, продал из чужой квартиры всю бытовую технику. Договорившись о сотрудничестве, 48-летний...
 
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