МАРТ опубликовал прогноз роста цен. Что и как подорожает?

Источник материала: Onliner

Министерство антимонопольного регулирования и торговли презентовало сегодня «Тарифную тетрадь» . Это прогноз роста регулируемых государством цен и тарифов на товары и услуги. Тех, которые больше всего занимают в потребительских расходах белорусов. Кроме прогноза, есть и поквартальный график роста цен. К примеру, талончик подорожает на 5 копеек в четвертом квартале этого года.

Кроме этого, планируется, что сигареты еще дважды вырастут в цене, за год прирост составит 15,9%, а крепкий алкоголь станет дороже на 4,7%. Таким образом производителям компенсируют «повышение ставок акцизов». Говорится в пояснении.

На 10% собираются повысить стоимость обучения в вузах и ссузах. Таким образом собираются компенсировать затраты на работу воспитателей, учителей и других работников сферы образования. А цены на детские сады вырастут на 10% из-за «сближения натуральных и денежных норм потребления».

Также минимум на 9,9% за год подорожает и «коммуналка». Здесь обещают, что за стандартную квартиру повышение не превысит $5 по среднегодовому курсу.

Мобильная связь, интернет и почта подорожают на 4% в четвертом квартале. Это повышение сделано «для компенсации роста затрат поставщиков услуг».

Железнодорожные билеты будут стоить на 15% дороже, талончик повысят на 5 копеек (или 6,8%), а стоимость одного километра на 11%, или на 1 копейку за километр. Это собираются сделать, чтобы повысить или поддержать на прежнем уровне процент возмещения, который платили люди. Ритуальные услуги подорожают на 4% по той же причине.

Услуги охраны подорожают между тем на 0,4 базовой величины, или на 11,6 рубля.

«Основной принцип изменения регулируемых цен (тарифов) — ограничение их роста в пределах прогноза свободных цен (базовой инфляции)», — говорится в сообщении министерства. Однако МАРТ не исключает, что возможен и больший рост.

«Решения об изменении регулируемых цен (тарифов) будут приниматься с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, инфляционных процессов, в увязке с ростом доходов населения», — говорится в сообщении.

Между тем, как мы уже писали , с 24 февраля правительство заморозило цены на 62 значимых товара и 50 лекарств. Ограничение действует вот уже больше месяца. Согласно постановлению цены должны оставаться на уровне 24 февраля 2021 года и расти в месяц не более чем на 0,2%.

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