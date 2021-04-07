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Анастасия Заворотнюк. Фото: Vitaly Fedorov/ Russian Look/ www.globallookpress.com

«Сердечко Заворотнюк ускользает», – отметила актриса Лия Воянская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ускользает»: подробности ухода Анастасии Заворотнюк Но в ходе съемок звезды начали испытывать друг к другу чувства.

В передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ вспомнили, как артистка очень правдоподобно сыграла любовь с героемв сериале «Моя прекрасная няня». Как оказалось, изначально актеры друг друга на дух не переносили.Но в ходе съемок звезды начали испытывать друг к другу чувства. Между ними начался роман, продлившийся пару лет. Россияне с нетерпением ждали свадьбы любимых героев фильма в жизни. Но этого не произошло.В какой-то момент Сергей Жигунов понял, что теряет любимую.Через некоторое времяоказалась в ледовом шоу. Там она познакомилась с фигуристом, который стал ее тренером, а позже и супругом. Их отношения развивались стремительно. В 2008 году пара отправилась на Сардинию. Там спортсмен сделал ей предложение. Вскоре влюбленные поженились.Сейчас муж во всем поддерживает больную раком мозга Анастасию Заворотнюк. Фигурист оплачивает дорогое лечение для актрисы.