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Алексанр Ермакович продолжит карьеру в "Краснодаре" вместе с Гончаренко
Источник материала: Партизан
Белорусский тренер Алексанр Ермакович продолжит карьеру в "Краснодаре".
Фото: Спорт24
"Тренер ЦСКА Александр Ермакович в ближайшее время покинет московский клуб и перейдет в "Краснодар". Напомним, во вторник, 6 апреля, краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого на протяжении более чем четырех лет руководил армейцами.
Гончаренко привел ЦСКА к завоеванию Суперкубка России и дважды к серебряным медалям РПЛ", — говорится в
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Белорусский тренер Алексанр Ермакович продолжит карьеру в "Краснодаре".
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