Северинца, Афнагеля, Юхневича, Винярского будут судить в Могилеве





Павел Юхневич





С чем это связано, непонятно. Похоже, просто с желанием, чтобы на суде присутствовало как можно меньше людей.





Даты суда пока не известны.





Напомним, что именно в Могилеве проходил суд над брестскими блогерами Александром Кабановым и Сергеем Петрухиным.



