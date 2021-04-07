|
Превысил скорость, в крови - 3,76 промилле: расследование смертельного наезда в Витебске завершено
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Витебске, в результате которого погибла женщина. Об этом
Происшествие
Согласно результатам медицинского освидетельствования, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,76 промилле. А следственный эксперимент показал, что скорость автомобиля перед ДТП составляла около 79,2 км/ч.
По результатам расследования водителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Материалы переданы прокурору для направления в суд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)