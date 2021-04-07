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Превысил скорость, в крови - 3,76 промилле: расследование смертельного наезда в Витебске завершено

07.04.2021 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Витебске, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

Происшествие случилось 28 января. По данным следствия, 57-летний водитель Opel Astra ехал по улице Короткевича и вблизи дома № 1 сбил 41-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм последняя умерла на месте происшествия.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,76 промилле. А следственный эксперимент показал, что скорость автомобиля перед ДТП составляла около 79,2 км/ч.


Фото: СК

По результатам расследования водителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Витебск
 
 
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