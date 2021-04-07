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Стало известно, что ждет участниц обнаженной фотосессии в Дубае

07.04.2021 16:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, что ждет участниц обнаженной фотосессии в Дубае

Задержанные в Дубае девушки и россиянин, участвующие в скандальной фотосессии, будут депортированы из страны. Об этом сообщили власти ОАЭ, передает BBC.

Напомним, на днях около 40 девушек, в том числе россиянок и украинок, снимались обнаженными на балконе одной из высоток, что противоречит местному законодательству. Девушки и организатор фотосъемки были задержаны.

В Twitter медиаофиса говорится, что больше комментариев по данной теме не будет. Когда именно нарушители покинут страну, неизвестно. 

Фото: pixabay

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Задержанные в Дубае девушки и россиянин, участвующие в скандальной фотосессии, будут депортированы из страны. Об этом сообщили власти ОАЭ, передает BBC. Напомним, на...
 
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