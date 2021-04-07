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Стало известно, что ждет участниц обнаженной фотосессии в Дубае
Источник материала: ОНТ
Задержанные в Дубае девушки и россиянин, участвующие в скандальной фотосессии, будут депортированы из страны. Об этом сообщили власти ОАЭ, передает
В Twitter медиаофиса говорится, что больше комментариев по данной теме не будет. Когда именно нарушители покинут страну, неизвестно.
Фото: pixabay
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Задержанные в Дубае девушки и россиянин, участвующие в скандальной фотосессии, будут депортированы из страны. Об этом сообщили власти ОАЭ, передает BBC. Напомним, на...
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