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Звонок от банка или мошенников: как не попасться на уловки аферистов?
Источник материала: ОНТ
Как отличить звонок сотрудника банка от звонка мошенника? И что нужно делать, чтобы защитить себя и свои финансы? Ответы - в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком».
Фото: БЕЛТА
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Как отличить звонок сотрудника банка от звонка мошенника? И что нужно делать, чтобы защитить себя и свои финансы? Ответы - в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком». ...
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