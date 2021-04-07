Звонок от банка или мошенников: как не попасться на уловки аферистов?

Источник материала: ОНТ

Как отличить звонок сотрудника банка от звонка мошенника? И что нужно делать, чтобы защитить себя и свои финансы? Ответы - в нашей рубрике «Утро с Беларусбанком».





Фото: БЕЛТА

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