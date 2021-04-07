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Минэнерго: первый блок БелАЭС снова отключат от сети
Источник материала: ОНТ
Первый блок БелАЭС 7 апреля снова будет отключен от сети. Об этом в своем официальном Telegram
Как отмечается в сообщении, в ближайшие дни специалистами будет проведена оценка эффективности функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний.
«Эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети», – говорится в сообщении.
Фото: БЕЛТА
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Первый блок БелАЭС 7 апреля снова будет отключен от сети. Об этом в своем официальном Telegram сообщает Минэнерго. Как отмечается в сообщении, в ближайшие дни...
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