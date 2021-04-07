Минэнерго: первый блок БелАЭС снова отключат от сети

Источник материала: ОНТ

Первый блок БелАЭС 7 апреля снова будет отключен от сети. Об этом в своем официальном Telegram сообщает Минэнерго.

Как отмечается в сообщении, в ближайшие дни специалистами будет проведена оценка эффективности функционирования систем и оборудования перед выполнением завершающих динамических испытаний.

«Эта работа будет выполняться поэтапно с отключением энергоблока от сети», – говорится в сообщении.

Фото: БЕЛТА

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