Парень спал под мостом, а потом стал звездой. Его преобразил дизайнер и устроил фотосессию. Только взгляните на эти снимки!

Источник материала: ОНТ

Случайности не случайны. Обычный парень из Нигерии по имени Али благодаря встрече с дизайнером стал фотомоделью.

Нигериец дремал под мостом, где местный дизайнер Афолаби решил устроить съёмку. Парень, который должен был сниматься там изначально, опаздывал, и тогда дизайнер предложил Али сняться для него. Дизайнер преобразил Али, надел на него классный костюм и попросил попозировать.

Съемка показала, что парень – прирождённая модель.

«Его позы, его строение тела, тон кожи — всё было идеально», сказал дизайнер.

Комментаторы были в шоке и с трудом поверили истории: «Сначала я подумала, что он модель, он выглядит так естественно», «Надеюсь, что это откроет для него новые двери, и он воспользуется шансом улучшить свою жизнь», «Я бы не поверил в то, что он не был вашей изначальной моделью».

Фото: afolabi_lagos

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